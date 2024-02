Gazibegovic vor Gipfeltreffen mit Salzburg: "Sind wieder mal einen Step nähergekommen"

Sturm Graz ist am Freitag bei Tabellenführer Salzburg zu Gast. Jusuf Gazibegovic hat bei den "Bullen" viele Jahre im Nachwuchs verbracht, kennt den Verein bis ins kleinste Detail. Im kicker-Interview spricht er über seine rot-weiße Vergangenheit, bewertet die Transferaktivität beider Klubs und erklärt, warum Salzburgs Europacup-Aus eine Rolle spielen könnte.

Herr Gazibegovic, vor einem Jahr haben Sie im kicker-Interview gemeint: "Man merkt einfach, dass der Abstand von Jahr zu Jahr immer kleiner und kleiner wird". Wie steht es jetzt um die diese Aussage?

Ich würde sagen, wir sind wieder mal einen Step nähergekommen. Ich weiß nicht, wieviele Punkte es letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt waren. Aber ich glaube, dass es ziemlich ähnlich war und dass sich nicht viel verändert hat, dass wir sehr nah dran sind, dass es von Jahr zu Jahr näher wird und da werden wir dranbleiben, dass wir sie wieder ärgern.

Letzte Saison hattet ihr zum selben Zeitpunkt sechs Zähler Rückstand auf Salzburg. Jetzt sind es bloß zwei. Ein weiterer Fakt, der zeigt, dass ihr noch einmal näher zu Salzburg aufschließen konntet?

Hundertprozentig. Das zeigt einfach, dass wir uns immer weiterentwickeln. Auch wenn so manche von außen sagen, dass wir eine Spur weniger so gut spielen, wie wir es letztes Jahr getan haben, glaube ich, dass wir heuer noch einmal reifer sind und unsere Spiele einfach gewinnen. Da waren in der letzten Saison doch ein paar Spiele dabei, die wir leichter aus der Hand gegeben haben. Dieses Jahr machen wir das besser, nehmen unsere Punkte mit und das ist ein Faktor, dass wir jetzt eben nur zwei Punkte Rückstand auf Salzburg haben. Und am Freitag haben wir diese große Chance, Salzburg zu überholen.

In den letzten Jahren hat Salzburg stets international überwintert. Heuer erstmals wieder nicht, Sturm hingegen schon. Kann das in irgendeiner Weise eine Rolle spielen im Titelrennen?

Jein. Ich glaube, dass es im Hinblick auf die Belastung schon besser ist, wenn du weniger Spiele hast. Da bist du natürlich fitter. Wenn man sich das bei Salzburg in den letzten Jahren ansieht, war es schon so, dass sie dann in der Liga immer wieder durchgetauscht haben. Auch wenn sie einen qualitativ guten Kader haben und trotzdem auf einem hohen Niveau gespielt haben, ist das heuer schon etwas anderes. Jetzt können sie Woche für Woche stets mit der Top-Elf spielen. Das macht es nicht einfacher für uns. Aber wir wissen, was auf uns zukommt und wie wir das angehen müssen.

Mika Biereth ist im Winter nach Graz gewechselt. Im Cup gegen die Wiener Austria hat er bereits seine Klasse aufblitzen lassen. Ist Sturm durch diesen Transfer in der Offensive noch einmal variabler geworden?

Das stimmt, jetzt haben wir einige Optionen vorne. Schade nur, dass sich Seedy Jatta verletzt hat. Der wäre auch sehr wichtig gewesen mit seinem Speed. Aber bei Mika sieht man, dass er Klasse hat, einen guten Abschluss hat und sehr robust ist. Er kann die Bälle festmachen und wird uns sicherlich weiterhelfen. Der passt sehr gut zu uns. Er wurde auch sehr gut aufgenommen in der Mannschaft, weil er ein sehr offener Typ ist und sich direkt wohlgefühlt hat.

Wie ist der Kader im Vergleich zum Herbst?

Ich glaube, dass wieder gut gearbeitet wurde. Da sind wir mit Sicherheit wieder sehr gut aufgestellt. Mika hat im Cup schon gezeigt, dass er uns sofort helfen kann und mit Jaros haben wir einen sehr guten Tormann bekommen, der sehr ambitioniert ist und sehr viel arbeitet. Er hat in seinen ersten Spielen immer gezeigt, was er kann, ist sehr präsent und strahlt etwas aus.

Salzburg hat sich besonders in der Defensive gut verstärkt. Flavius Daniliuc und Hendry Blank sind neu bei Salzburg. Wie sehen Sie die Mannschaft im Vergleich zum Herbst?

Ich denke, dass sie sicher höhere Ansprüche haben, als das, was sie in der bisherigen Saison gespielt haben. Ich bin mir ganz sicher, dass da noch mehr kommen wird im Frühjahr. Dadurch dass ich dort gespielt habe, weiß ich, was in Salzburg verlangt wird. Die Transfers zeigen, dass sie sich defensiv noch einmal stärker aufstellen wollen. Daniliuc kenn ich noch von früher, über Blank weiß ich nicht wirklich viel, aber das sind mit Sicherheit zwei qualitativ gute Spieler, die Salzburg weiterhelfen werden.

Es ist immer wieder schön, dorthin zukommen. Aber am Freitag fahre ich dorthin, um sie zu ärgern (lacht). Sturms Jusuf Gazibegovic über seine Salzburg-Vergangenheit

Sprechen wir ein wenig über Ihre Salzburg-Vergangenheit. Sie haben dort praktisch Ihre gesamte Jugend verbracht, haben auch einige Jahre für Liefering gespielt. Wie ist es für Sie, immer wieder an den Ort zurückzukehren, wo Sie so viele Jahre verbracht haben?

Es ist jedes Mal aufs Neue etwas Besonderes. Ich habe nur schöne Erinnerungen an Salzburg. Ich bin damals als junger Kerl mit zehn Jahren, war dann zehn Jahre dort und habe in dieser Zeit auch viel gelernt, nicht nur fußballerisch, sondern auch auf persönlicher Ebene. Ich kenne noch viele Leute und auch den einen oder anderen Spieler. Amar Dedic sehe ich, wenn wir bei der bosnischen Nationalmannschaft sind. Es ist immer wieder schön, dorthin zukommen. Aber am Freitag fahre ich dorthin, um sie zu ärgern (lacht).

Neben Ihnen gibt es bei Sturm noch den einen oder anderen Spieler mit Red Bull Vergangenheit. Plaudern Sie noch öfter über gemeinsame Zeiten?

Sicher, mit Prassi (Alexander Prass, Anm.) und Affi (David Affengruber, Anm.) habe ich in Liefering zusammengespielt, vor allem Prassi kenne ich schon sehr lange. Auch Hierli (Stefan Hierländer, Anm.) hat bei Salzburg gespielt. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass ich ihm als Balljunge früher die Bälle zugeworfen habe. Es kommt schon vor, dass sich Prassi, Affi und ich über die Zeit in Salzburg austauschen. Wir waren damals eine verrückte Truppe und junge, hungrige Kerle, die einfach kicken wollten.