Gazibegovic vor Duell mit Slovan: "Wir sind auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft"

Sturm Graz trifft am Donnerstag auf Slovan Bratislava. Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic zollt dem Gegner, der in der slowakischen Liga überlegener Tabellenführer ist, im kicker-Gespräch Respekt. Gleichzeitig zeigt er sich selbstbewusst und erwartet ein Duell auf Augenhöhe.

Der SK Sturm ist Österreichs letzter Vertreter im Europacup. Am Donnerstag (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) trifft die Mannschaft von Christian Ilzer in der Conference-League-Zwischenrunde auf Slovan Bratislava, wo Ex-Rapid-Spieler Kevin Wimmer unter Vertrag steht. Der Österreicher wird aber nicht für seinen Klub auflaufen, da er eine Sperre aus der Gruppenphase abzusitzen hat.

Für die Grazer ist es indes das erste Europacup-Frühjahr seit 23 Jahren. In der Champions-League-Saison 2000/2001, in der der Modus noch ein anderer war, überstand Sturm die erste von zwei Gruppenphasen und schied erst Anfang März aus der Königsklasse aus. Das letzte Achtelfinale bestritt Sturm übrigens in der Saison 1997/98, als man sich im Europapokal der Pokalsieger AEK Athen beugen musste.

Die Vorfreude auf die Duelle mit Slovan ist groß, wenngleich es "nur" der drittgrößte europäische Bewerb ist. "Vielleicht bekommt dieser Bewerb nicht immer die Anerkennung, die er verdient hat, aber für uns ist das absolut geil. Wir haben jetzt auch im Frühjahr internationale Spiele und können gegen super Gegner spielen", meint Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic gegenüber dem "kicker" und führt weiter aus: "Die Klubs, die da jetzt noch dabei sind, sind echt der Hammer. Jetzt gilt es, über Slovan drüberzukommen und dann wäre es cool, wenn wir einen echten Top-Klub zugelost bekommen."

Slovan Bratislava ist aktuell überlegener Tabellenführer in der slowakischen Fortuna Liga. Das Team von Trainer Vladimir Weiss hat zehn Punkte Vorsprung auf Verfolger Zilina und stellt mit Abstand die beste Offensive und Defensive des Landes. Gazibegovic weiß, worauf man sich einstellen muss: "Es gilt, ein Hauptaugenmerk auf ihre Offensive zu legen. 49 Tore in 19 Spielen ist auch in so einer Liga ein absoluter Top-Wert. Sie haben mit Sicherheit Spieler, die uns wehtun können. Das werden wir in der Spielvorbereitung genau ansehen und uns einen guten Plan zurechtlegen. Wenn wir als Mannschaft gut performen, werden wir sicher ein gutes Ergebnis einfahren und uns eine gute Ausgangslage für das Rückspiel erarbeiten."

Fans "können Unterschied ausmachen"

Trotz des Respekts für die Qualität des Gegners weiß der Bosnier, dass sich Sturm gegen das Team aus dem Nachbarland nicht verstecken muss. Entscheidend könne in so einer Begegnung auch die Unterstützung von den Rängen sein. "Wir sind auf keinem Fall die schlechtere Mannschaft. Das wird ein Duell auf Augenhöhe. Beide Mannschaften werden alles reinhaun, das wird ein spannendes Spiel. Ich freue mich, dass wir das erste Spiel zuhause haben, denn mit unserem 12. Mann im Rücken wird das unglaublich. Die Fans haben uns in den vergangenen Jahren jedes Mal aufs Neue nach vorne gepeitscht. Sie können in engen Spielen oft den Unterschied ausmachen und ich glaube, dass das auch gegen Bratislava so sein wird."

Bei solchen Spielern schaue ich immer, dass ich harte Zweikämpfe führe und den Spielern den Spaß am Fußball nehme (lacht). Sturms Jusuf Gazibegovic über seinen direkten Gegenspieler Gerson Rodrigues

Vorbereiten wird sich Gazibegovic auch auf das Duell auf seiner Abwehrseite. Über Linksaußen kommt bei den Slowaken Gerson Rodrigues. Der Leihspieler von Dynamo Kiew zeigte gleich in seinem ersten Spiel eine überzeugende Vorstellung. Bei Slovans Generalprobe gegen Verfolger Zilina (4:0) steuerte der gebürtige Portugiese einen Treffer und einen Assist bei. Gazibegovic hat aber schon einen Plan, wie er dem wuchtigen Akteur entgegentreten möchte. "Es gibt immer wieder Spieler, die noch einmal extravaganter sind oder die im Eins-gegen-Eins ihre Stärken haben. Bei solchen Spielern schaue ich immer, dass ich harte Zweikämpfe führe, den Spielern den Spaß am Fußball nehme (lacht) und einfach präsent und nervig bin. Gerson Rodrigues werde ich mir sicher noch einmal genauer ansehen und mir überlegen, wie ich das angehen werde. Auch das Trainerteam hilft uns hier enorm, wir werden in den Einzelanalysen sehr gut gebrieft, worauf es ankommt."