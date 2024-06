Gayret verstärkt den SC Verl

Der SC Verl hat sich in der Offensive verstärkt. Von Absteiger Halle wechselt Timur Gayret zu den Ostwestfalen. Beim Halleschen FC war der 25-Jährige in der vergangenen Saison unumstrittene Stammkraft und kam in der 3. Liga auf elf Scorerpunkte (4 Tore, 7 Vorlagen).