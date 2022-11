Gaya fehlt Spanien bei der WM - Balde rückt nach

Zwei Tage vor dem Beginn der Weltmeisterschaft in Katar muss Spanien einen Ausfall verkraften. Linksverteidiger Gaya verletzte sich im Training und wird der Furia Roja nicht zur Verfügung stehen, dafür rückt Alejandro Balde nach.

Gegen Jordanien saß Gaya im letzten Test der Spanier zwar noch auf der Bank, kam aber bereits nicht mehr zum Einsatz. Wie die "Marca berichtet", hat sich der 27-Jährige im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen, womit auch ein Einsatz bei der Weltmeisterschaft für den 18-fachen Nationalspieler nicht mehr in Frage kommt.

Luis Enrique schickt Gaya nach Hause - Balde in den Startlöchern

Als "heikles Thema" hatte Spaniens Trainer Luis Enrique die Verletzung des Kapitäns des FC Valencia vor dem Jordanien-Match bezeichnet, einen Tag später steht fest: Der Linksverteidiger wird nicht mehr Teil des WM-Kaders sein. "Er verlässt Doha mit dem Respekt und der Anerkennung seiner Teamkollegen und des Verbandes", teilten die Spanier, die am Sonntag, 27. November in Gruppe E auf Deutschland treffen, mit.

Letztlich ist die Zeit bis zur Weltmeisterschaft zu kurz, sodass sich Luis Enrique dafür entschied, Gaya nach Hause zu schicken. Wen der 52-Jährige dafür nachnominiert, wurde am Nachmittag auch offiziell: Alejandro Balde (19) vom FC Barcelona wird nachreisen. Der Youngster absolvierte bis dato noch kein einziges Länderspiel für die A-Nationalmannschaft der Furia Roja. Bei Barça kam Balde in dieser Saison bislang in zwölf Ligaspielen zum Einsatz (drei Assists).