Gay Games 2023: Ort, Datum, Programm

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Gay Games um ein Jahr nach hinten verschoben - nun ist es wieder soweit. Die wichtigsten Information zur elfte Ausgabe im Überblick.

Seit 1982 finden die Gay Games alle vier Jahre statt, nachdem sie 1980 von Tom Waddell, einem homosexuellen olympischen Zehnkämpfer aus den USA, initiiert wurden. Rund 40 Jahre später steht die bereits elfte Ausgabe des Turniers an. "Ziel" der Spiele "ist die Förderung der Gleichstellung aller Menschen, insbesondere von LGBTQ+-Menschen, in der ganzen Welt", so der Dachverband der Federation of Gay Games (FGG).

Wo finden die Gay Games statt?

Die Gay Games 2023 werden in Hong Kong sowie im mexikanischen Guadalajara über die Bühne gehen. Es ist das erste Mal in der rund 40-jährigen Geschichte, dass die Spiele auf zwei verschiedenen Kontinenten ausgetragen werden.

Wann beginnen die Gay Games 2023?

Das queere Sportturnier findet in diesem Jahr vom 03. bis zum 11. November statt. Hongkong und Guadalajara teilen sich dabei die Ausrichtung der zahlreichen Wettbewerbe.

Welche Sportarten sind vertreten?

Neben klassischen Sportarten wie Tennis, Marathon oder Beach-Volleyball, gibt es bei den Gay Games auch einige interessante und unübliche Wettbewerbe zu sehen. Dazu zählt beispielsweise das traditionelle chinesische Drachenbootrennen, bei dem sich in jedem Boot 22 Akteure befinden. Darüber hinaus sind auch Sportarten wie Dodgeball, Wrestling oder Tauchen vertreten.