Gavel-Nachfolger gefunden: Harrelson kommt aus Vechta

Nach dem Wechsel von Meistertrainer Anton Gavel zu den Bamberg Baskets hat ratiopharm Ulm umgehend einen Nachfolger präsentiert: Ty Harrelson wechselt von Rasta Vechta an die Donau.

Nachdem der Wechsel von Ulms Trainer Anton Gavel nach Bamberg in den vergangenen Wochen bereits als offenes Geheimnis galt, wurde Vechtas Coach Ty Harrelson nach dem Bekanntwerden seines überraschenden Abgangs im Sommer als heißester Nachfolgekandidat gehandelt. Nun machten die Spatzen Nägel mit Köpfen: Harrelson unterschreibt für zwei Jahre in Ulm und ersetzt Gavel, der wie erwartet nach Bamberg geht.

Der 43-Jährige, der bereits als Spieler in Deutschland für Bayreuth, Langen und Osnabrück aktiv war, hatte Rasta Vechta im vergangenen Sommer nach zwei Jahren in der Pro A zurück in die BBL geführt. Und auch im Oberhaus sorgt er mit den Norddeutschen für Furore: Momentan liegt Rasta mit Platz fünf auf Kurs direkte Play-off-Teilnahme.

Ich bin stolz darauf, der nächste Cheftrainer von ratiopharm Ulm zu sein. Mein erstes Spiel als Profi habe ich vor 20 Jahren gegen die Ulmer absolviert. Ulms zukünftiger Trainer Ty Harrelson

Harrelson freut sich auf seine neue Aufgabe an der Donau: "Ich bin stolz darauf, der nächste Cheftrainer von ratiopharm Ulm zu sein. Mein erstes Spiel als Profi habe ich vor 20 Jahren gegen die Ulmer absolviert", sagt der gebürtige US-Amerikaner und fügt an: "Bereits all unsere Gespräche waren von einer gemeinsamen Vision getragen, verbunden mit dem außergewöhnlichen Willen und der festen Entschlossenheit, in der BBL und im EuroCup erfolgreich zu sein."

Der Dank gelte aber bis hierhin seinem bisherigen Arbeitgeber: "Ich möchte mich gleichzeitig bei Rasta Vechta für die großartige gemeinsame Zeit bedanken, sowohl für die Chance dort arbeiten zu dürfen als auch für den Erfolg, den wir gemeinsam haben." In den verbleibenden Wochen möchte Harrelson mit Rasta noch weitere Erfolge feiern. Die direkte Play-off-Teilnahme als Aufsteiger ohne den Umweg Play-ins wäre für Vechta definitiv als ein solcher zu sehen.

Ulm wurde unter Gavel im vergangenen Jahr Meister

Momentan liegt der Coach mit seiner Mannschaft im BBL-Tableau vor seinem zukünftigen Arbeitgeber. Der liegt aktuell auf Rang sieben im Bereich der Play-in-Plätze. Vom selben Platz aus starteten Gavels Ulmer im vergangenen Jahr auch in die Play-offs - das Ende ist bekannt: Ulm schlug nacheinander die favorisierten Teams aus Berlin, München sowie Bonn und krönte sich erstmals zum Meister.

Und auch in dieser Saison hat Gavel mit seiner Mannschaft noch Ziele, wie er in seinem Abschiedsstatement betonte: "Ich bin Thorsten (Leibenath, Sportdirektor, Anm. d. Red.) und den Ulmer Verantwortlichen sehr dankbar für die Chance, die sie mir gegeben haben. Sie hatten den Mut, einen jungen Trainer ohne BBL-Erfahrung als Cheftrainer dieses herausragenden Klubs zu ernennen. Meine Zeit in Ulm hat mir viel gegeben und wir haben diese Saison noch einiges vor."