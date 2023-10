Gauffs Siegesserie gestoppt: Swiatek steht im Finale von Peking

16 Partien in Folge entschied US-Open-Gewinnern Coco Gauff turnierübergreifend für sich. Im Halbfinale von Peking musste sich die US-Amerikanerin nun Iga Swiatek geschlagen geben.

Per Zweisatzsieg ins Finale von Peking: Iga Swiatek. Getty Images

Iga Swiatek, die Nummer zwei der Welt, hat sich das erste Final-Ticket beim WTA-1000-Turnier in Peking gesichert. Im Halbfinale setzte sich die Polin glatt in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:3 gegen Coco Gauff durch.

Die US-Amerikanerin, die vor einigen Wochen noch mit den US Open ihren ersten Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, verlor damit nach 16 erfolgreichen Partien am Stück erstmals seit Mitte August wieder ein Match. Die Turniere in Cincinnati und Flushing Meadows hatte die 19-Jährige zuletzt für sich entschieden.

Im Endspiel bekommt es Swiatek nun mit Elena Rybakina (Kasachstan), die auf dem Weg unter die besten Vier unter anderem in Runde drei Tatjana Maria ausschaltete, oder Liudmila Samsonova (Russland) zu tun, die am Samstagvormittag (deutscher Zeit) um den Finaleinzug kämpfen.