Gauff ohne Chance: Swiatek braucht nur 66 Minuten

Vor rund einer Woche verlor Iga Swiatek das Endspiel in Tschechien, nun will sie in den USA ihren achten Titel des Jahres holen. Das bewies sie gegen Lokalmatadorin Coco Gauff eindrucksvoll.

Ließ Coco Gauff in San Diego keine Chance: Iga Swiatek. IMAGO/USA TODAY Network