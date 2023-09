Gattuso freut sich auf das heiße Pflaster Marseille

Als Spieler feierte Gennaro Gattuso großartige Erfolge, als Trainer ist seine Karriere noch wechselhaft. Nun probiert er sein Glück in Südfrankreich bei Olympique Marseille.

Turbulent ging es zuletzt in Marseille zur Sache. Nach enttäuschendem Saisonstart hatte es lautstarke Fan-Proteste gegeben, die den Rücktritt von Trainer Marcelino zur Folge hatten. Der Coach war zu diesem Zeitpunkt nur zweieinhalb Monate und sieben Pflichtspiele im Amt - und gar nicht primäres Ziel der Fans gewesen. Der 58-Jährige hatte das Auftreten von Teilen des OM-Anhangs als Bedrohung wahrgenommen und wollte nicht mehr für den Verein tätig sein.

Das bot nun also Gennaro Gattuso eine Gelegenheit. Wie OM am Mittwochabend mitteilte, wird der 45-jährige Weltmeister bereits am Samstag beim Ligaspiel in Monaco auf der Bank der Südfranzosen sitzen. Der Italiener freut sich jedenfalls auf die Aufgabe beim aktuellen Tabellenachten der Ligue 1. "Ich bin sehr glücklich und stolz, zu Olympique Marseille zu wechseln", wird Gattuso auf der Webseite des Klubs zitiert: "Ich hatte das Glück, als Spieler im Velodrome spielen zu dürfen und ich freue mich jetzt darauf, mich an die Arbeit zu machen und die kommenden Herausforderungen anzugehen."

Trainerkarriere mit Höhen und Tiefen

Nach dem Ende seiner außerordentlich erfolgreichen Spielerkarriere hatte Gattuso ein paar Probleme, im Trainergeschäft Fuß zu fassen. Seine Versuche in Palermo und bei OFI Kreta können durchaus als Schlag ins Wasser betrachtet werden, besser lief es dann bei Drittligist Pisa, den er in die Serie B führte. Danach folgte der Wechsel zur AC Mailand, wo er zunächst als Jugendcoach tätig war, am 27. November 2017 dann aber auf Vincenzo Montella als Chefcoach folgte. Knapp zwei Spielzeiten war er in der Folge bei den Rossoneri am Ruder, sportliche Glanzpunkte gab es in dieser Zeit kaum.

Nach verpasster Champions-League-Qualifikation trat Gattuso von seinem Posten schließlich zurück, um ein halbes Jahr später die SSC Neapel zu übernehmen. Bei den emotionalen Süditalienern hielt er auch knapp zwei Saisons durch - und gewann dort auch die Coppa Italia. Nach verpasster Champions-League-Qualifikation verließ er 2020/21 den Klub jedoch.

Zuletzt wagte sich Gattuso raus aus seiner Komfortzone, probierte sein Glück in Spanien beim FC Valencia - und scheiterte krachend. Knapp ein halbes Jahr dauerte sein Intermezzo in La Liga, das anschließend "einvernehmlich" beendet wurde. Nun also wagt er sich auf das heiße Pflaster Marseille, doch immerhin kennt sich Gattuso mit "heißblütigen" Fans gut aus, das hat er nicht zuletzt in Neapel bewiesen.