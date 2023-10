Gastgeschenk ebnet den Weg: Schlusslicht Koblenz bietet Homburg die Stirn

Zum Auftakt des 13. Spieltages in der Regionalliga Südwest erkämpfte sich das Tabellenschlusslicht TuS Koblenz etwas überraschend einen Zähler gegen den zuletzt so formstarken FC 08 Homburg.

Koblenz ärgert Homburg

Die Regionalliga Südwest startete mit einer Überraschung in den 12. Spieltag. Nach fünf, teils deutlichen, Niederlagen in Serie trotzte das Tabellenschlusslicht TuS Koblenz dem zuletzt so formstarken FC 08 Homburg einen Zähler ab. In einer Partie, in der die Rollenverteilung klar verteilt zu sein schien, erwischte der vermeintliche Favorit einen denkbar schlechten Start. Bei einem langen Ball von Esmel sah die Homburger Hintermannschaft alles andere als gut aus und verschätzte sich komplett. Shaqiri ließ sich frei vor Kretzschmar nicht beirren und vollendete eiskalt ins rechte Eck (12.). Der frühe Gegentreffer löste Schockstarre in den Beinen der Gäste aus. Homburg fiel auch lange nach dem 0:1 offensiv nur wenig ein. Koblenz verteidigte giftig und hielt die Abstände eng. Wenn es spielerisch nicht läuft, muss es in solchen Fällen dann eben ein Standard richten. Das dachte sich dann wohl Homburgs Mendler, dessen Freistoß weit in den Strafraum flog, wo Eisele goldrichtig stand und den Ball ins Tor lenkte (33.).

Nach der Pause änderte sich wenig an der Statik des Spiels. Homburg bemühte sich, fand gegen die vielbeinige TuS-Defensive aber keine Lücke. Einzig die Standards und Flanken aus dem Halbfeld sorgten immer wieder für Unruhe im Sechzehner der Aufsteigers. Koblenz schien seine Körner in der Arbeit gegen den Ball verbraucht zu haben, nach vorne kam bis auf vereinzelte Nadelstiche von Minute 65 bis 75 kaum noch etwas. Defensiv machte das Abwehrbollwerk von Cheftrainer Michael Stahl einen eisernen Eindruck und kam auch in den Schlussminuten unter den zahlreichen Homburger Flanken, die salvenartig in den Strafraum segelten, nicht ins Wanken. Am Ende stand also eine Punkteteilung, die sich Koblenz aufgrund der leidenschaftlichen Arbeit gegen den Ball auch verdient hatte.