Gastgeber Deutschland, Spielorte, TV: Alles zur U-21-Handball-WM

Vom 20. Juni bis 2. Juli 2023 wird in Deutschland und Griechenland die U-21-Handball-WM steigen. Erstmals nehmen 32 Teams am interkontinentalen Vergleich teil. Dem DHB-Team wird durchaus eine Medaillenchance eingeräumt.

Wann und wo findet die U-21-WM statt?

Die U-21-Handball-Weltmeisterschaft findet vom 20. Juni bis 2. Juli 2023 in Deutschland und Griechenland statt. Erstmals werden 32 Mannschaften an einer WM-Endrunde teilnehmen, insgesamt gehen während des Turniers 116 Partien über die Bühne - 64 davon in Deutschland, 52 in Griechenland.

Auf wen trifft die deutsche Mannschaft?

Die deutsche Mannschaft von Nationaltrainer Martin Heuberger trifft in Gruppe B auf Algerien, Tunesien und Libyen - also ausschließlich nordafrikanische Vertreter. Die ersten 16 Turnierspiele steigen am 20. Juni, dann trifft die DHB-Auswahl um 19.30 Uhr auf Libyen. Bereits tags darauf misst sich das Team ab 18 Uhr mit Tunesien. Deutscher Abschluss der Gruppenphase ist am 23. Juni um 18 Uhr gegen Algerien. Als U-19-Europameister des Jahres 2021 gehört Deutschland zu den Mitfavoriten auf eine Medaille.

Was sind die Spielorte der U-21-WM?

Die deutsche Mannschaft trägt ihre Gruppenphase in Hannover aus. Dort wird auch die Gruppe D mit Spanien, Färöer, Japan und Angola steigen. Zwei Gruppen spielen in Magdeburg, die anderen vier an zwei Austragungsorten in Athen. Der fünfte und letzte Spielort ist Berlin, in der Max-Schmeling-Halle findet die Finalrunde statt.

Was ist der Modus des Turniers?

Die insgesamt 32 Teilnehmer wurden auf acht Vierergruppen aufgeteilt, die beiden besten Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. In diese nehmen sie einzig das gegeneinander erzielte Ergebnis mit. Auch in der Hauptrunde, die die DHB-Auswahl in Magdeburg bestreiten würde, wird in Vierergruppen gespielt. Die jeweils beiden besten Teams dieser vier Gruppen ziehen ins Viertelfinale ein, das in Berlin gespielt wird. Um Reisestrapazen zu minimieren, werden lediglich vier Viertelfinalisten von Griechenland nach Deutschland umziehen. Ab dem Viertelfinale geht es fürs restliche Turnier in K.-o.-Spielen weiter.

Spielplan der U-21-Handball-WM

Wer ist Titelverteidiger?

Titelverteidiger bei der U-21-WM ist Frankreich, das in Gruppe A auf Polen, Kroatien und die USA trifft. Damit treffen schon in der Gruppenphase die beiden Finalisten der U-21-WM aus dem Juli 2019 aufeinander - "Les Experts" setzten sich damals mit 28:23 gegen die Kroaten durch. Die deutsche Mannschaft hatte nach dem dramatischen Achtelfinale gegen Portugal (36:37 n.V.) die Segel streichen müssen. Deutschland gewann bislang zweimal eine U-21-WM - in den Jahren 2009 und 2011 (jeweils Finalsiege über Dänemark).

Wo wird die U-21-WM übertragen?

Die Übertragungsrechte für die U-21-WM hat sich Warner Bros. Discovery gesichert. Die Spiele werden frei empfangbar bei Eurosport 1 sowie im Streaming bei "discovery+" zu sehen sein. "Die Übertragung der U-21-WM ist mehr als eine reine Wertschätzung - der Entschluss von Eurosport ist ein Bekenntnis für Nachwuchs-Spitzensport und die feste Überzeugung, damit sehr gute Quoten erreichen zu können", hatte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des DHB, im Vorfeld erklärt. Startschuss der WM-Übertragung ist das deutsche Auftaktspiel gegen Libyen am 20. Juni, das live ab 19.15 Uhr bei Eurosport 1 gezeigt wird. Insgesamt ist die Übertragung von bis zu 20 Partien frei empfangbar im TV bei Eurosport 1 sowie beim Streaming-Dienst "discovery+" geplant. Das Halbfinale gegen Serbien wird im Free-TV auf Eurosport zu sehen sein.