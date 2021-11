Gastbeitrag zum Super-League-Streit: Es geht um viel mehr als um kommerzielle Werte

Im Streit um die Super League muss der Europäische Gerichtshof auf Fragen aus Madrid antworten. Der Knackpunkt: Geht es dabei allein um wirtschaftliche oder nicht auch um gesellschaftliche Aspekte? Ein Gastbeitrag von Dr. Martin Stopper.

Die Bosman-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 1995 hat Legendenstatus: Die Festschreibung von Ablösesummen zum Ende der Vertragslaufzeit war rechtswidrig. In der Praxis blieb die Revolution dann aber aus, Ablösesummen gibt es noch immer, und zwar in beachtlicher Höhe! Doch nun soll der EuGH sich im weiteren Sinne mit Fragen befassen, die sich aus dem Streit zwischen UEFA und den Gründern der "nicht-aktiven" Super League ergeben haben.

Und dieses Verfahren hat eine Sprengkraft, die die Strukturen des europäischen Sportmodells in Form der Fußballpyramide von Champions League an der Spitze bis zur Kreisliga in seinem Fundament empfindlich erschüttern kann. Bereits am 27. Mai dieses Jahres hat das spanische Juzgado de lo Mercantil aus Madrid, ein Handelsgericht, den EuGH angerufen, damit er über ein sogenanntes Vorabentscheidungsersuchen entscheidet.

Was muss der Europäische Gerichtshof entscheiden?

Das Ersuchen enthält grundlegende Fragen, die für das streitige Verhältnis zwischen UEFA und den Gründern der Super League von Bedeutung sind. Der EuGH soll quasi darüber entscheiden, ob oder unter welchen Bedingungen die UEFA die Veranstaltung der Super League genehmigen oder letztlich verbieten kann. Nach dem Wunsch des Madrider Gerichts soll das Thema zuvorderst unter ökonomischen Aspekten zu entscheiden sein - ob es denn die Freiheit des Wettbewerbs, aber auch andere europäische Grundfreiheiten wie die Dienstleistungsfreiheit oder die Arbeitnehmerfreizügigkeit verletzt, wenn die UEFA für den Erhalt einer durchlässigen Fußballpyramide mit Alleinstellungsmerkmal kämpft und der Super League gegenüber Sanktionen androht oder durchsetzt.

Aber tangieren diese Fragen nur die Wirtschaft? Oder geht es doch um mehr? Ist die europäische Fußballbewegung nicht auch Kultur und der berühmte Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält? Wenn ja, darf das die europäischen Richter auch kümmern. Oder reichen die bestehenden Gesetze dafür nicht aus?

Doch bevor man jetzt in die große Abwägung von "Rechtsgütern" geht, stellt man sich doch frei nach Trapattoni-Duktus erst mal die Frage: "Was erlauben Super League?" Da gründet man mit Privatinvestoren mal eben eine neue Firma und lädt alle großen altehrwürdigen europäischen Klubs ein, von nun an den europäischen "Super-Champion" auszuspielen. Geht das denn, dass da jemand kommt und "einfach" das übernehmen möchte, was jemand anders aufgebaut und zu einem Wirtschaftsgiganten entwickelt hat - und das alles ohne Zahlung einer Ablösesumme!?

Was ist die Aufbauarbeit der UEFA wirklich wert?

Wer ist denn für die einzigartige Erfolgsgeschichte des Europapokals der Landesmeister bis zur Champions League verantwortlich, mindestens die UEFA, aber auch die beteiligten Klubs - also Henne und Eier. Und jetzt kommt der Nesträuber Super League und raubt die Eier aus dem Nest?

Um diese Lage wirtschaftlich und rechtlich einzuordnen, ist zu bewerten, was die Aufbauarbeit der UEFA denn wirklich wert ist, um dann feststellen zu können, ob die Klubs einfach mal so von A nach B springen können, weil sie ja die Spielergehälter zahlen und nicht die UEFA? So leicht wird es aber nicht, denn die UEFA hat die Teilnehmer der europäischen Wettbewerbe schon seit 1955 entlohnt und sie über Jahrzehnte zu dem gemacht, was sie jetzt sind, auch und gerade im wirtschaftlichen Sinne. Also ohne Henne keine Eier. Da kann die Super League nicht gerade mal um die Ecke kommen und sagen: "Sorry, wir übernehmen jetzt!"

Es geht um viel mehr als um die kommerziellen Werte

Zwar sollen die Richter gemäß der Vorlagefragen nicht entscheiden, ob die Super League eine Ablösesumme an die UEFA zu zahlen hätte oder wie hoch diese wäre. Vor dem EuGH wird kein Schadensersatzprozess wegen unerlaubter Leistungsübernahme geführt. Es geht um viel mehr als um die kommerziellen Werte, die in der höchsten europäischen Spielklasse erzielt werden. Es wäre ein fatales Signal, wenn der EuGH - sei es auch nur mittelbar - zu einem solchen Ergebnis käme.

Vielleicht gibt es dann für die Nationalmannschaften auch bald eine zweite Europameisterschaft, die "Super-EM", wenn das eben mal so einfach geht und die besten europäischen Nationalmannschaften mit höheren Prämien gelockt werden.

Der sportliche Gedanke bedeutet für Sportler und Sportfans, dass man den Besten nur küren kann, wenn dies in nur einem einzigen Wettbewerb passiert. Dafür gibt es Sportpyramiden, bei uns verwirklicht über die Verbandspyramiden. Das Prinzip ist manifestiert nach dem sogenannten "Ein-Platz-Prinzip", das viele Verbände auch in ihren Satzungen manifestiert haben. Damit kann man als Dachverband zwar nicht einfach losmarschieren und willkürlich jegliche Konkurrenz verbieten. Dennoch ist der Sport aber doch nicht nur Wirtschaft, aber eben auch. Er hat eine Sonderstellung. Leider wird die in den europäischen Gesetzen nicht richtig greifbar, wenn der Sport vornehmlich in seiner wirtschaftlichen Dimension zur rechtlichen Debatte steht.

In Artikel 165 des EU-Vertrags heißt es: "Die Union trägt zur Förderung der europäischen Dimension des Sports bei und berücksichtigt dabei dessen besondere Merkmale, dessen auf freiwilligem Engagement basierende Strukturen sowie dessen soziale und pädagogische Funktion."

Gesetzlicher Sonderschutz für den Sport in Europa fällt gering aus

Dazu hat sich die EU-Kommission im Jahr 2011 auch ihre Gedanken gemacht und festgestellt, dass Sport und EU-Recht irgendwie doch in einen besonderen Einklang zu bringen wären. In dem Positionspapier hinsichtlich der Sonderstellung des Sports in Europa heißt es: "(…) Der Begriff der Sonderstellung des Sports wird berücksichtigt, wenn beurteilt wird, ob Sportregeln mit den Anforderungen des EU-Rechts im Einklang stehen (Grundrechte, Freizügigkeit, Diskriminierungs- verbot, Wettbewerb usw.)."

Das wäre sicher zu wünschen, aber einen konkreten Rechtsschutz für die Leistungen innerhalb der Verbandspyramide im Sport bedeutet das nicht. Der gesetzliche Sonderschutz für den Sport in Europa fällt jedenfalls gering aus, vor allem, wenn er kommerziell betrieben wird. Doch warum sollte dem Sport und seinen Strukturen nur wegen seiner kommerziellen Auswirkungen seine Sonderstellung entzogen werden? Der Schutz der Sportpyramiden und ihrer Leistungen muss nicht außerhalb des Wirtschafts- und Wettbewerbsschutzes stehen, wenn ein solches Schutzrecht durch die Verbände nicht unverhältnismäßig oder willkürlich ausgeübt wird.

Die Einheit des Amateur- und Profisports wird über die Durchlässigkeit der Verbandspyramide gewährleistet. Jeder kann nach ganz oben kommen, oder aber auch nach ganz unten. Deshalb verschwimmen die Grenzen zwischen kommerziellem Profisport und gesellschaftlicher Aufgaben des Sports ganz gewollt, da dadurch insbesondere auch das freiwillige Engagement, also das Ehrenamt, befördert wird. Das ist gut so, und dieser Schutz darf nicht verloren gehen, wenn der Amateursport in den Profisport übergeht. Der EuGH ist aber schon jetzt gefordert, in dieser Gemengelage die richtigen Antworten zu geben - ohne zusätzlichen gesetzlichen Schutz für die Struktur der Sportpyramiden.

Der Experte - Martin Stopper

Dr. Martin Stopper ist einer der renommiertesten Sportrechtsexperten Deutschlands. Der Rechtsanwalt und Mitgründer der Münchner Kanzlei "Lentze Stopper" berät diverse Verbände und Klubs und war Mitglied der DFL-Taskforce Zukunft Profifußball.