Gasperini liebäugelt nach erstem Titel offen mit Napoli-Angebot

Atalanta Bergamo hat seinen ersten internationalen Titel gewonnen. Kurz nach dem Triumph über das in dieser Saison zuvor noch ungeschlagene Bayer 04 Leverkusen äußerte sich Coach Gian Piero Gasperini auch zu Avancen aus Neapel - und erklärte mit einem speziellen Vergleich den Reiz dieses Angebots.

Der letzte "große" Erfolg von Gian Piero Gasperini lag bereits 37 Jahre zurück - 1987 war der heute 66-Jährige mit Pescara Calcio in die Serie A aufgestiegen. Ein europäisches Finale zu gewinnen, steht dann aber doch eine Stufe darüber.

"Das ist eine der besten Nächte meines Lebens", frohlockte Gasperini nach Abpfiff. Doch mit welchem Verein verbringt er solche Nächte in Zukunft? Das scheint aktuell offener denn je. Immer wieder sind Lockrufe aus Neapel zu vernehmen, zu denen sich Gasperini am Mittwochabend in Dublin offen äußerte.

"Wir feiern heute Abend, morgen werde ich dann mit dem Präsidenten sprechen. Wir werden sehen", begann Atalantas Erfolgstrainer, der mit Bergamo dreimal im Finale der Coppa Italia gescheitert war, bei Sky Italia - und fügte an: "Ich befinde mich in einer seltsamen Situation, in der ich verheiratet bin und Kinder habe, aber eine absolut schöne Frau treffe. Vielleicht ist das kein guter Vergleich, den ich im Fernsehen ziehen sollte."

Ein wahrlich spezieller Vergleich, den Gasperini wählte, um über die Avancen aus Neapel zu sprechen. Die Süditaliener kommen nach der Meistersaison 2022/23, nach der Luciano Spalletti den Verein verließ und damit eine große Lücke hinterließ, nicht zur Ruhe. Rudi Garcia war 136 Tage im Amt, Walter Mazzarri anschließend nur 97, bei Francesco Calzona sind es aktuell 94.

Gasperini sucht "eine Herausforderung", die ihn reizt

Napoli-Präsident Aurelio De Laurentiis will aber eine neue Erfolgsära starten, die sich besonders durch Kontinuität auf der Trainerposition auszeichnet. Im Sommer könnte dafür ein guter Zeitpunkt sein. Und Gasperini versucht nicht einmal mehr zu leugnen, dass er ernsthaft über den Vorschlag von De Laurentiis nachdenkt, das Projekt an der Seite des neuen Sportdirektors Giovanni Manna zu übernehmen.

Umso hellhöriger werden die Atalanta-Fans mit Blick auf die jüngsten Äußerungen Gasperinis, der kürzlich erklärt hatte, dass es ihm nicht um Geld oder Verträge gehe, sondern um "eine Herausforderung", die ihn reizt.

Der Gewinn der Europa League könnte der "perfekte" Abschluss seiner acht Jahre in Bergamo sein. Gasperini hat Atalanta vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Teilnehmer und Europa-League-Sieger geformt.

Für die Teilnahme an der Königsklasse hätte es den Triumph von Dublin übrigens gar nicht gebraucht, da sich Atalanta über die Serie A bereits für die Champions League qualifizierte.