Gasper wechselt zu Benfica Lissabon

Anna Gasper verlässt Austria Wien und wird zukünftig für Benfica Lissabon auflaufen.

Anna Gasper verlässt Austria Wien in Richtung Lissabon, die 26-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei Benfica. Die Deutsche war im vergangenen Sommer über die Stationen Bayer Leverkusen, Turbine Pottsdam, Altera Porte und USC Landhaus bei der Wiener Austria gelandet. Für den Bundesligisten erzielte sie in neun Pflichtspielen drei Tore und sieben Assists. Damit empfahl sich die Mittelfeldspielerin für höhere Aufgaben.

Die Sportliche Leiterin Lisa Makas weiß, dass sie eine Leistungsträgerin verliert, wünscht Gasper aber alles Gute für die Zukunft: "Für uns ist der Abgang von Anna natürlich ein großer Verlust, sportlich wie menschlich. Gleichzeitig freuen wir uns, dass die Richtung, in die sich die Austria entwickelt, stimmt und unsere Spielerinnen von einem Großklub wie Benfica Lissabon wahrgenommen werden. Wir wünschen Anna viel Glück auf ihrem weiteren Werdegang."

Gasper selbst freut sich über die Chance, sich "fußballerisch sowie privat weiterzuentwickeln". Benfica führt aktuell die Tabelle der portugisischen Frauenliga an, in der Champions League musste man sich in der Gruppe D hinter Barcelona und Bayern mit dem dritten Platz begnügen.