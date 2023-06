Garnbret zu Doppel-Gold "ohne jede Erwartung"

Als wäre nie eine Verletzung gewesen, dominiert Janja Garnbret den Weltcup der Sportkletterinnen in Innsbruck. Dem Gold beim Bouldern ließ sie Gold im Lead folgen.

Mitte Februar war für die Ausnahmekletterin Janja Garnbret die Welt nicht mehr in Ordnung. In der Vorbereitung auf die Wettkampf-Saison brach sich die Olympiasiegerin von Tokio 2021 die große Zehe am linken Fuß. Als sich die Slowenin damals auf Krücken beim Verlassen des Krankenhauses auf ihrem Instagram-Kanal zeigte, huschte ihr noch ein Lächeln über das Gesicht. Die Message: Wird schon nicht so dramatisch sein.

Dass es aber sehr wohl dramatisch im sportlichen Sinne war, das konnte man rund vier Monate später in Innsbruck sehen, als Garnbret beim Boulder-Weltcup den letzten Griff fest anpackte und mit vier Flashes zu Gold geklettert war. Als sie oben am Topgriff hing und sich zum tobenden Publikum umdrehte, strahlte sie vor Erleichterung. Sekunden später, als sie unten auf der Matte gelandet war, hatte sie schon Tränen in den Augen und hielt sich beide Hände vors Gesicht. Die Emotionen hatten sie fest im Griff.

Nach den Tränen zu den großen Titeln

"Monate voller Tränen, viel Weinen, viele harte Momente und sehr viele negative Gedanken", wie sie selbst nach dem Wettkampf sagte, waren damit getilgt. Die Reise konnte wieder beginnen, aus Garnbrets Sicht zum WM-Titel in Bern Anfang August und natürlich auch zu allen möglichen Goldmedaillen in Paris 2024.

Wer Garnbret in Innsbruck nach längerer Wettkampfpause - ihr bis dato einziger Auftritt erfolgte beim Boulder-Weltcup in Prag - klettern sah, der muss sich fragen, was die Konkurrenz gegen die 24-Jährige ausrichten will, wenn sie erst mal wieder im Rhythmus ist. Im Lead-Wettkampf war sie die Beste in der Qualifikation und die Drittbeste im Halbfinale hinter Ai Mori aus Japan und der Südkoreanerin Chaehyun Seo. Doch die beiden 19-jährigen Herausforderinnen mussten dann im Finale die Extraklasse von Garnbret anerkennen.

Garnbret im Finale deutlich vorne

Garnbret kletterte in der finalen Runde der besten Acht bis zur Wertung 39+, Ai Mori kam ihr mit 33+ noch am nächsten, die Bronzegewinnerin Jessica Pilz aus Österreich war bis zu Griff 25+ gekommen und damit schon deutlich entfernt von Garnbrets Sphären.

Ich hatte keine Erfahrungen, damit umzugehen und ich hatte auch keine Erwartungen an mich. Janja Garnbret

"Ich hatte noch nie eine Verletzung", sagte Garnbret zu "Eurosport". "Ich hatte keine Erfahrungen, damit umzugehen und ich hatte auch keine Erwartungen an mich", so die Kletter-Königin von Innsbruck. Wenn Garnbret nichts erwartet und zweimal Gold herausspringt, dann darf man gespannt sein, ob die Konkurrentinnen die Slowenin nochmal einfangen, wenn sie ab jetzt wieder wie sonst üblich extrem ehrgeizig und siegesfokussiert in die Wettkämpfe startet.

Die Platzierungen der DAV-Athletinnen: Martina Demmel 32., Sandra Hopfensitz 50., Lucia Dörffel 51. und Käthe Atkins landet auf Platz 65 von insgesamt 89 Starterinnen.

