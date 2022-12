Garmisch-Partenkirchen: Kubacki gewinnt die Quali zum Neujahrsspringen

Garmisch-Partenkirchen ist die zweite Station der Vierschanzentournee. Der Sieger bei der Qualifikation zum Neujahrsspringen heißt Dawid Kubacki. Bei den deutschen Springern überzeugten die beiden Youngster Constantin Schmid und Philipp Raimund.

Dawid Kubacki hat sich in der Qualifikation für das Neujahrsspringen Stärke gezeigt. Mit 143,2 Punkten landet der Pole 1,2 Punkte vor dem Slowenen Anze Lanisek, dessen Landsmann Timi Zajc auf Rang drei sprang. Oberstdorf-Sieger Halvor Egner Granerud kam auf Rang 6.

Zehn deutsche Starter am Sonntag

Bei den DSV-Adlern lieferte unter anderem Philipp Raimund eine starke Vorstellung. Der 22-Jährige war als Neunter bester Deutscher, gefolgt von Constantin Schmid als Zehnter. Markus Eisenbichler und Stephan Leyhe beendeten die Qualifikation auf dem geteilten 14. Platz. Für den in Oberstdorf als Sechster so starken Andreas Wellinger blieb nur Platz 19, und auch bei Karl Geiger, beim Start der Vierschanzentournee Vierter, gilt es einiges zu justieren - der Routiner musste sich mit Platz 30 begnügen. "Ich bin generell nicht so gut reingestartet heute. Es war nicht die saubere Klinge. Das hat auch seine Gründe, die müssen wir morgen besser machen", kommentierte der 29-Jährige. Auch Pius Paschke (37.) blieb hinter den Erwartungen zurück.

Immerhin: Aus der deutschen Gruppe konnten sich auch Felix Hoffmann, Martin Hamann und Luca Roth auf den Plätzen 28, 29 und 49 einen Platz im Wettkampf, der am Sonntag ab 14 Uhr über die Bühne geht, sichern.

Die Duelle der deutschen Skispringer in Garmisch (In Klammern die Platzierung in der Qualifikation):

Philipp Raimund (9/Oberstdorf) - Ziga Jelar (42/Slowenien)

Constantin Schmid (10/Oberaudorf) - Alex Insam (41/Italien)



Markus Eisenbichler (14/Siegsdorf) - Pius Paschke (37/Kiefersfelden)

Stephan Leyhe (15/Willingen) - Marius Lindvik (36/Norwegen)

Andreas Wellinger (19/Ruhpolding) - Philipp Aschenwald (32/Österreich)

Felix Hoffmann (28/Heidersbach) - Naoki Nakamura (23/Japan)

Martin Hamann (29/Aue) - Jan Hoerl (22/Österreich)

Karl Geiger (30/Oberstdorf) - Ren Nikaido (21/Japan)

Luca Roth (49/Messtetten) - Anze Lanisek (2/Slowenien)