Garlipp wechselt von Hannover II zu Düsseldorf II

Fortuna Düsseldorf hat Lennart Garlipp für die U 23 unter Vertrag genommen. Der 20-jährige Angreifer wechselt aus der U 23 von Hannover 96 an den Flinger Broich und wird zur Saison 2024/25 dem Regionalliga-Aufgebot der Rot-Weißen angehören. "Mit Lennart konnten wir einen interessanten und entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen, der in der vergangenen Saison bereits seine ersten Erfahrungen in der Regionalliga sammeln konnte. Wir sind von seinem Potenzial überzeugt und freuen uns, dass er sich für einen Wechsel an den Flinger Broich entschieden hat", erklärt NLZ-Sportchef Stefan Vollmerhausen.