Gareth in der Löwengrube

England hat die vorzeitige, sichere Qualifikation fürs Achtelfinale verpasst - und hätte sie nach einer Nicht-Leistung beim 1:1 gegen Dänemark auch nicht verdient gehabt. Eine Ursachenforschung.

Aus Frankfurt berichtet Thomas Böker

"Die Schweden", hatte der große Franz Beckenbauer mal richtig angemerkt, "sind keine Holländer." Und die Engländer sind keine Deutschen. Da hatten sie am Donnerstag durchaus Glück. Denn eine deutsche Nationalmannschaft wäre nach so einer Vorstellung, wie sie die Engländer beim 1:1 gegen Dänemark zeigten, gnadenlos aus dem Stadion gepfiffen worden. Englands Fans hingegen - entweder vom Alkohol benebelt oder nach feiner englischer Art - applaudierten höflich, als sich Trainer Gareth Southgate und seine Mannen für den Support in der Frankfurter Arena bedankten.

Ein fatales Zeugnis

"Trainer Gareth Southgate" - wie lange wird man das wohl in Bezug auf die Three Lions noch schreiben dürfen? Wäre er ein Vereinscoach, der solch einen hochbegabten und teuren Kader zur Verfügung hätte, dürfte er sich nicht mehr viele solcher Darbietungen leisten. Seine Spieler schlichen uninspiriert, überheblich und ohne den erkennbaren Ansatz einer Spielidee über den Rasen. Es wirkte phasenweise, als seien sie auf einer Saison-Abschlussfahrt und das zweite EM-Gruppenspiel ein lästiges Übel.

Southgate gab ihnen augenscheinlich keine Lösungen mit an die Hand, oder die Profis setzten sie nicht um. Beides ein fatales Zeugnis für ihn. Als der Coach nach dem Match sagte, sein Team würde gerade nicht "mit der nötigen Intensität pressen, die wir brauchen", wusste man nicht, ob man lachen oder weinen sollte. Denn faktisch presste England überhaupt nicht - zumindest selten gemeinschaftlich. Nicht mal im Mittelfeld, bei nahezu jedem dänischen Angriff zog man sich passiv zurück.

Weitere Defizite: kein gutes Aufbauspiel, kaum Bewegung, ein bemühter, aber selten angespielter Jude Bellingham. Ein Harry Kane, der gefühlt öfter Sechser als Neuner war und ein Phil Foden, der es mit ein paar Einzelaktionen versuchte. Eine Mannschaft mit wirklich unzähligen Fehlpässen, ohne Biss, ohne Selbstvertrauen, ohne alles. Wie eine versalzene Portion Fritten.

Die Kritik der Experten in England konzentrierte sich überraschenderweise eher auf Kane als auf Southgate. Der Bayern-Stürmer traf zwar immerhin, spielte ansonsten jedoch unter seinen Möglichkeiten und leitete mit seinem Fehlpass den Gegentreffer zum 1:1 ein. Aber er, das weiß man aus der Bundesliga, ist keiner, der sich hängen lässt. Doch wie einst Wayne Rooney scheint auch Kane als englischer Rekordtorschütze alle Last alleine schultern zu müssen.

England wird wohl weiterkommen, notfalls als Dritter. Aber gegen Slowenien geht es am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in Köln erst mal um Leistung. Um Spielwitz - gut, dass Southgate Cole Palmer wieder draußen ließ, sonst hätte er dem Spiel noch eine Wende geben können, werden manche ironisch anmerken - und um Löwenmut. Wenn Southgate ihn der Mannschaft nicht vermitteln kann oder will, muss dieser Impuls aus dem Team kommen. Denn der Trainer lässt die Lions nicht los. Er sitzt in der Löwengrube und schaut zu.

Obwohl - nicht tatenlos: Als England in der ersten Halbzeit mal einen schnellen Angriff starten wollte, aber Declan Rice feststellte, dass vorne wieder die Anspielstationen fehlten, machte Southgate eine Geste, das Spiel zu beruhigen. Allerdings lief da schon alles in Zeitlupe ab.