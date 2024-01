Gareca soll Chile zur WM führen

Chile hat Ricardo Gareca als neuen Nationaltrainer verpflichtet. Der Argentinier tritt bei La Roja die Nachfolge seines Landsmannes Eduardo Berizzo an und soll das Land noch zur WM-Endrunde 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen. Der 65-Jährige wird das Team bereits bei der Copa America in den USA führen. In der WM-Qualifikation belegt Chile mit nur einem Sieg nur Rang acht - der Rückstand auf Platz sechs, der zur WM-Teilnahme berechtigt, beträgt bei noch sechs ausstehenden Spielen zwei Punkte.