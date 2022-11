Garcia bucht das Halbfinale - Nächster Sieg für Swiatek

Die WTA Finals biegen auf die Zielgeraden ein, die Gruppenphase ist beendet. Mit der Französin Caroline Garcia buchte nun die letzte Spielerin das Halbfinal-Ticket.

Drei Halbfinalistinnen standen schon fest, die vierte wurde im Duell zwischen Caroline Garcia und Daria Kasatkina ermittelt. Die Partie startete besser für die Russin, die sich im ersten Satz drei Breaks holte und schließlich auch den Durchgang mit 6:4 gewann. Die Antwort der Französin hatte es allerdings in sich, denn Satz zwei war mit 6:1 eine klare Sache.

Somit musste die Entscheidung über den Halbfinaleinzug im dritten Satz fallen. Dort spitzte es sich zu, es ging nämlich in den Tiebreak. Dabei hatte Garcia das bessere Ende für sich, verwandelte ihren zweiten Matchball und zog in die Runde der letzten vier Spielerinnen ein. Dort wartet nun am Sonntagabend die Griechin Maria Sakkari.

Ist Swiatek überhaupt zu stoppen?

Das zweite Spiel in der Gruppe war eine klare Angelegenheit. Die bereits für das Halbfinale qualifizierte Iga Swiatek gewann gegen Coco Gauff glatt mit 6:3 und 6:0. Die Weltranglistenerste aus Polen hat alle drei Gruppenspiele glatt in zwei Sätzen gewonnen, gab in den sechs Durchgängen nur 13 Spiele ab. In dieser Form ist natürlich die Frage, ob sie bei den WTA Finals überhaupt gestoppt werden kann? Versuchen wird es im Halbfinale nun Aryna Sabalenka aus Weißrussland.