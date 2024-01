"Garant" Lacroix oder Fast-Torschütze Bornauw: Wer darf neben Jenz verteidigen?

Groß verändern wird Niko Kovac seine Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Heidenheim nicht. Yannick Gerhardt dürfte im Mittelfeld aufgrund von Gelbsperren ins Team rücken, Rogerio als linker Verteidiger. Zentral in der Abwehr aber stellt sich die spannende Frage: Kehrt Maxence Lacroix nach abgesessener Rotsperre automatisch zurück?

Das erste Training der Woche ist meistens noch nicht sonderlich aussagekräftig, und doch lohnte sich am Dienstag ein Blick auf den Übungsplatz. Vor allem mit Fokus auf die Wolfsburger Innenverteidigung: Wer spielt da neben wem? Zwei Abwehrpärchen bildete der Trainer: Wie am Wochenende in Mainz spielte Sebastiaan Bornauw an der Seite von Moritz Jenz, Maxence Lacroix und Cedric Zesiger verteidigten auf der anderen Seite. Die spannende Frage: Kehrt Lacroix, der seine Rotsperre nun abgesessen hat, automatisch in die Startelf zurück?

Bislang führte an Lacroix kein Weg vorbei

Bislang führte in dieser Saison kein Weg an dem Franzosen vorbei - wenn er nicht gesperrt war. Am 11. Spieltag verpasste Lacroix das 0:3 bei Borussia Mönchengladbach, weil er zuvor Gelb-Rot gegen Werder Bremen (2:2) gesehen hatte, nach seiner Roten Karte in Darmstadt (1:0) fehlte er nun gegen den FC Bayern (1:2) und in Mainz. "Maxence", lobte Trainer Kovac Mitte der Hinserie, "macht einen richtig guten Job seit Beginn der Saison." Denn: "Er versucht, einfach zu spielen, er verkompliziert nicht. Wenn er das macht, ist er mit seiner Aggressivität, Robustheit und Stellungsspiel eine Bank hinten." Und: "Er ist ein Garant dafür, dass wir wenig zulassen." Gilt das noch immer?

Jenz dürfte in der Innenverteidigung gesetzt sein

Kovac, für den Jenz links im Abwehrzentrum aktuell gesetzt ist, muss sich zwischen Lacroix und Bornauw entscheiden. Der Belgier stand wegen der Rotsperre des Kollegen sowohl im Test gegen Schalke (3:2) als auch beim Re-Start in Mainz in der Startformation, machte seine Sache ordentlich. Beinahe wäre der 24-Jährige sogar zum Matchwinner geworden, jedoch scheiterte er kurz vor Schluss mit einem Kopfball an FSV-Keeper Robin Zentner.

Fünf Platzverweise machen Lacroix zwangsläufig zu einem Sicherheitsrisiko

Für Bornauw sprechen Wucht und Kopfballstärke, Lacroix hat seine Vorteile in puncto Geschwindigkeit und Spielaufbau. Und ist zu einem der Führungsspieler gereift, ist hinter Maximilian Arnold und Koen Casteels der dritte Kapitän der Mannschaft. Sein Manko: Die vergangenen fünf Platzverweise gingen allesamt auf sein Konto - was ihn zwangsläufig zu einem Sicherheitsrisiko macht. "Ich habe mehr Erfahrung, übernehme Verantwortung", erklärte Lacroix zu Saisonbeginn, "ich bin ein neuer Maxence." Einigermaßen neu wäre für ihn ein Bankplatz beim VfL: Letztmals saß er beim 0:0 gegen Bayer Leverkusen im April 2023 zu Spielbeginn nur auf der Bank.