"Gar nicht so weit weg": Kovacs Chance gegen Hoffenheim

Im Sonntagsspiel gegen einen Gegner aus der Nachbarschaft der Tabelle geht es für den VfL Wolfsburg um einiges. Die Statistik lässt für das "Traditionsduell" mit der TSG Hoffenheim erwarten: Es werden Treffer fallen, aber vermutlich eher nicht per Elfmeter.

Obwohl nur auf Platz elf liegend, macht ausgerechnet die Tabelle den Wolfsburgern Hoffnung. "Ich verstehe schon, dass man sagt: Okay, die letzten Spiele waren jetzt nur unentschieden, die letzten zehn nicht so erfolgreich. Im Vergleich zur letzten Saison haben viele Mannschaften sehr viel weniger Punkte", verweist Niko Kovac auf den Umstand, dass mit Leverkusen und den Bayern zwar zwei seiner Ex-Klubs als Ausnahmemannschaften mit großem Ertrag vorwegmarschieren, dahinter aber viele Teams mehr oder minder in gegenseitiger Reichweite unterwegs sind.

"Natürlich guckt man sich die gesamte Gemengelage an. Es sind sechs Punkte bis Freiburg …", so der Wolfsburger Coach. Auf den Plätzen, die am Ende doch noch das erhoffte internationale Geschäft ermöglichen, konnten weder der Sportclub noch Eintracht Frankfurt an diesem Wochenende Zählbares einfahren.

"Sie haben dasselbe Problem"

In einem der "Traditionsduelle" der Liga (nur Bayern, Leverkusen und Dortmund gehören länger am Stück dem Oberhaus an als Wolfsburg und Hoffenheim) regiert diesmal Tristesse: In der Tabelle der letzten zehn Spieltage rangiert Wolfsburg auf Platz 14, Hoffenheim auf 17. Kovac sieht gegen einen Gegner, dem es gerade ähnlich geht, eine gute Chance, sich nach oben heranzuarbeiten.

"Es ist ein anderer Trainer, die Mannschaft hat sich verändert. Es sind einige neue Spieler dabei, auch bei uns. Wir haben im Vergleich zum letzten Jahr vier Stammspieler verloren", schickt Kovac zwar voraus - jedoch: "Auf beiden Seiten herrscht dieselbe Situation, dieselbe Erwartungshaltung. Die Hoffenheimer haben drei Punkte mehr. Es ist ein Bild, das sich in der gesamten Liga abzeichnet und kein Phänomen für Hoffenheim oder auch für uns. Deswegen sage ich trotzdem ganz klar, dass wir gar nicht so weit weg sind." Die Parallelen liegen für den in der Kritik stehenden 52-Jährigen auf der Hand. "Es fehlt das Erfolgserlebnis, das wollen wir uns holen - wissend, dass die Hoffenheimer genau dasselbe Problem haben wie wir."

Keeper schreiben Geschichte

Rein statistisch gesehen dürfen die Zuschauer in der Partie auf jeden Fall Tore erwarten. Wolfsburg blieb in seinen bisher 15 Heimspielen gegen Hoffenheim noch nie torlos - eine Serie, die es für die Gastgeber gegen keinen anderen Verein gibt. In den zurückliegenden 14 Duellen mit dem VfL traf allerdings auch die TSG stets ins Schwarze. Eine längere Torserie gab es für sie nur von 2010 bis 2018 gegen Werder Bremen (17 Spiele).

Wenn in der Partie Tore fallen, dann aber eher nicht vom ominösen "Punkt", denn es treffen die beiden Keeper aufeinander, die unter den aktuellen Bundesligatorhütern die meisten Elfmeter hielten. Hoffenheims Oliver Baumann parierte schon 13, Wolfsburgs Koen Casteels zwölf Strafstöße. Damit schreiben die zwei Geschichte, liegen sie doch in der ewigen Top-Ten der "Elfmetertöter" auf den Rängen acht und neun.