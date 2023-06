"Ganz unglücklich": Das nächste Quali-Fiasko für Perez

Der Qualifikationsalptraum geht für Sergio Perez weiter. In Österreich legte der Mexikaner eine ungültige Runde nach der anderen hin.

Das Wochenende in Spielberg begann für Sergio Perez bereits alles andere als optimal. Am Donnerstag war der Mexikaner nicht im Fahrerlager aufzufinden, wegen Unwohlseins blieb der Red-Bull-Pilot den obligatorischen Medien-Terminen fern.

Am Freitag war Perez aber soweit wiederhergestellt, beim einzigen Training an diesem Sprint-Wochenende in der Steiermark fuhr der 33-Jährige auf einen unauffälligen fünften Platz. Weil der Samstag im Zeichen des Sprints steht, stand bereits am frühen Freitagabend die Qualifikation für das Hauptrennen am Sonntag an - und an diese hatte Perez zuletzt überhaupt keine guten Erinnerungen.

Alles fing in Monaco an, als Perez in Q1 einen Fahrfehler machte und das Auto in die Mauer setzte. Von Startplatz 20 schaffte es der Mexikaner im Rennen nur auf Rang 16. Die Enttäuschung setzte sich in Spanien fort, nach einem Ausritt in den Kies in Q2 schaffte es Perez nur noch auf Startplatz elf, im Rennen wurde er aber noch Vierter. Weiter ging das Quali-Fiasko in Kanada, im Regen brachte Perez in Q2 keine gute Runde zustande und landete auf Platz zwölf. Trotz trockenen Bedingungen und dem der Konkurrenz deutlich überlegenen Boliden reichte es im Rennen nur für Rang sechs.

Und in Spielberg? Dort sah es zunächst gut aus für Perez, Q1 beendete er nur sechs Hundertstel hinter Team-Kollege Max Verstappen auf Platz zwei. Dann schlug der Quali-Fluch aber wieder zu: Alle drei schnellen Runden des Mexikaners wurden wegen Überschreitung der Streckenbegrenzung gestrichen, so auch seine letzte, die eigentlich erneut für Rang zwei gereicht hätte.

Die Folge: Startplatz 15 für Sonntag und das nächste Fiasko für ihn und Red Bull - ausgerechnet beim Heim-Rennen. "Ganz unglücklich" nannte Red-Bull-Vorstandschef Dr. Helmut Marko das erneut frühe Ausscheiden von Perez bei "Sky", machte ihm aber Mut für das restliche Wochenende. "Er hatte den Speed für ganz vorne."

Mit allen vier Rädern hinter der weißen Linie: Darum zählte Sergio Perez' Runde nicht. IMAGO/PanoramiC

Wie es zur Überschreitung der Track-Limits kam? "Er war bis zur letzten Kurve völlig sicher unterwegs, dann ist der Verkehr gekommen, das hat ihn hauptsächlich irritiert. In Kurve 10 ist er dann zu weit raus", so Marko. Auch Perez machte hinterher die Autos vor sich für den wiederholten Fehler verantwortlich: "Ich wurde blockiert und habe ein Zehntel verloren, das haben die Stewards aber nicht beachtet."

Zuspruch von Verstappen

Auch von Verstappen bekam Perez Zuspruch. "Bei diesem Tempo ist es so schwer, die weißen Linien zu sehen. Die Autos sind groß und schwer", so der Weltmeister, dem ebenfalls eine Runde gestrichen wurde, am Ende aber dennoch die Pole Position einfuhr.

Autos jenseits der weißen Linien hat man in Spielberg bisher öfter gesehen, nicht nur Perez war von ungültigen Runden betroffen. Vorstandschef Marko sieht darin ein grundsätzliches Problem des Streckenlayouts. "Jetzt haben wir eine derart tolle Motorsport-Arena und dann wird das ganze Bild mit diesem Überfahren der Linien getrübt. Da muss man sich für nächstes Jahr was anderes einfallen lassen", so der 80-Jährige, der gleich Ideen mitliefert. "Entweder macht man höhere Curbs, dass Autos beim Auffahren automatisch langsamer werden, oder man macht auf die alte Schule ein Kiesbett."