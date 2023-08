"Ganz schlechte Wahl": Human Rights Watch kritisiert neues Bayern-Sponsoring

Das umstrittene Sponsoring von Qatar Airways beim FC Bayern München endete im Sommer nach langanhaltenden Protesten der Fans. Nun hat der deutsche Rekordmeister einen neuen Partner verkündet - und wieder gibt es Kritik.

Über Jahren kämpften Teile der Bayern-Fans dafür, dass die umstrittene Partnerschaft zwischen dem FC Bayern München und der katarischen Fluggesellschaft "Qatar Airways" beendet wird - Ende Juni war es dann so weit. Der Vertrag endete "einvernehmlich nach fünf gemeinsamen, sehr spannenden Jahren", gaben die Münchner damals bekannt.

Kritiker hielten dem Verein vor, durch das Sponsoring unter anderem auf seinen Trikotärmeln indirekt ein Land zu unterstützen, dessen Regime zahlreiche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Der Vertrag wurde letztlich nicht verlängert, Medienberichten zufolge war vor allem die katarische Seite nicht mehr an der Zusammenarbeit interessiert gewesen.

"Wer gedacht hatte, dass der FC Bayern den Sponsor aus Menschenrechtsgründen wechselt, der wurde jetzt hart enttäuscht", sagte nun Wenzel Michalski, der Deutschland-Direktor der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, der "Deutschen Presse-Agentur". Hintergrund seiner Aussage: Am Sonntag hatte der deutsche Rekordmeister "Visit Rwanda" als neuen Partner vorgestellt.

Die Tourismus-Kampagne des ostafrikanischen Landes Ruanda pflegt auch weitere Partnerschaften im Fußball, seit 2018 mit dem FC Arsenal und seit 2020 mit Paris St. Germain. Der FC Bayern gab an, als "Partner des Sportministeriums Ruandas" in Zukunft "beim Aufbau von Strukturen für den Jugendfußball helfen und die Tourismus-Kampagne unterstützen" zu wollen. Die Verantwortlichen aus Ruanda hoffen so auf mehr Besucher aus Deutschland. Als Platin-Partner wird das entsprechende Logo der Kampagne bis 2028 auf den Werbebanden in der Allianz-Arena zu sehen sein.

Menschenrechtslage in Ruanda gilt als angespannt

Michalski sieht darin aber kein positives Zeichen. "Die Partnerschaft jetzt mit Ruanda ist auch eine ganz, ganz schlechte Wahl", so der Menschenrechtler. Auf dem Demokratie-Index der Zeitschrift "The Economist" rangierte Ruanda 2022 nur auf Platz 126 von 167 Nationen.

Die dortige Menschenrechtslage gilt als angespannt, die regierende Partei Rwandan Patriotic Front (RPF) kontrolliert den politischen Raum komplett, Meinungs-, Medien- und Versammlungsfreiheit sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes in dem Land mit etwa 14 Millionen Einwohnern "stark eingeschränkt". "Das ist ein Staat, in dem Menschenrechte mit Füßen getreten werden", kritisierte Michalski.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, betonte derweil die Chancen, die sich für seinen Verein und das Land durch die Partnerschaft ergeben würden: "Wir werden 'Visit Rwanda' fördern und Ruanda im Jugendfußball helfen, denn das Land möchte auch im Sport wachsen. Das sind reizvolle, verantwortungsvolle Aufgaben. Afrika ist ein Kontinent der Chancen. Für den FC Bayern ist das ein nächster wichtiger Schritt bei der Internationalisierung."