Ganz neue Qualität: Bochumer Tore nach Standards

Nach dem historischen Fehlstart sorgt Bochums glattes 3:0 gegen Frankfurt für neue Zuversicht. Beim ersten Saisonsieg zeigte der VfL ganz neue Qualitäten.

Ecken und Freistöße der eigenen Mannschaft konnten die Bochumer Anhänger an der Castroper Straße bisher eigentlich ganz unbeschwert dazu nutzen, sich mit frischem Bier zu versorgen. Denn der Ertrag ihrer Mannschaft bei Standards war in der aktuellen Saison äußerst dürftig.

Einen einzigen Treffer nach einem Standard verzeichnete der Vorjahres-Aufsteiger bislang in dieser Saison. Nur am 6. Spieltag beim 1:3 gegen Schalke nach einem Einwurf war der VfL erfolgreich gewesen. Und jetzt? Ein bisschen war es wie bei der Ketchup-Flasche, bei der lange nichts kommt - und dann alles auf einmal.

In seinem ersten Heimspiel an der Castroper Straße erlebte der neue Cheftrainer Thomas Letsch wahrlich keinen Sturmlauf seiner Mannschaft. Stattdessen glänzte der VfL durch große Effizienz, machte quasi aus vier Torchancen drei Tore beim 3:0 gegen die Eintracht.

"Perfekter Einwurf, und dann kam die rechte Klebe"

Ziemlich überraschend, dass der VfL diesmal sogar nach Spielunterbrechungen zuschlug. Stichwort: ruhender Ball. Zunächst servierte Philipp Förster einen Eckball präzise auf den Kopf von Philipp Hofmann, der sich durchsetzte und zum 1:0 traf.

Erneut Förster war maßgeblich am zweiten Bochumer Treffer beteiligt, als der Ex-Stuttgarter einen Freistoß von der linken Seite mit links in den Frankfurter Strafraum schlug - und Eintracht-Verteidiger Evan Ndicka den Ball zum 2:0 ins eigene Tor lenkte.

Dass Förster bisher in Bochum noch nicht als erfolgreicher Standard-Schütze auftauchte, liegt natürlich auch daran, dass überwiegend Kevin Stöger die Ecken sowie die meisten Freistöße trat. Der Dauerläufer, der zu Beginn der Saison so großartig aufspielte, war gegen die Eintracht wegen COVID-19 ja nicht dabei.

Auch deshalb schlug also die große Stunde von Förster, der ganz passend ja auch für den Schlusspunkt gegen die Eintracht sorgte mit seinem Rechtsschuss im Anschluss an einen schnell ausgeführten Einwurf von Cristian Gamboa. "Perfekter Einwurf, und dann kam die rechte Klebe", erzählte Förster hinterher schmunzelnd, gab dann aber zu, dass er den rechten Fuß "eigentlich nur zum Stehen" hat, nicht gerade, um Tore zu erzielen. An seinen letzten Treffer jedenfalls mit dem rechten Fuß konnte sich der athletische Mittelfeldmann gar nicht erinnern.

Förster und Stöger gemeinsam, geht das denn?

Steht vor seinem Comeback nach kurzer Ausfallzeit: Kevin Stöger. IMAGO/Jan Huebner

Genau betrachtet also hat der VfL alle drei Tore gegen die Eintracht per Standard erzielt, das war Bochum bisher erst ein einziges Mal geglückt, seitdem der kicker in der Saison 2004/05 mit der genauen Erfassung der Standards begonnen hatte. Am 13. Spieltag der Saison 2006/07 beim 4:3 erzielte der VfL ebenfalls drei Tore durch oder nach Standards, einen Elfmeter und zwei Freistöße - übrigens auch gegen Eintracht Frankfurt.

Und nun? Hat der VfL wirklich eine neue Qualität entdeckt und wird bei Standards auch auf Sicht gefährlicher? Förster jedenfalls, der Bochumer mit der Nummer 10 auf dem Rücken, hat sich mit Nachdruck dafür empfohlen, auch weiter bei Ecken und Freistößen ran zu dürfen. Am Samstag, das ist zu erwarten, dürfte Stöger, je nachdem, wie die Trainingswoche verläuft, freilich wieder zur Bochumer Startelf gehören.

Förster und Stöger gemeinsam, geht das denn? Gleich nach dem ersten Saisonsieg betonte Trainer Letsch, Förster sei nicht allein deshalb in die Startelf gerutscht, weil Stöger ausfiel, er hätte in jedem Fall auf der gleichen Position zur ersten Besetzung gehört.

In Stuttgart also könnte der wiedererstarkte Anthony Losilla im Mittelfeld-Zentrum spielen, flankiert von Stöger und Förster, dann müsste Patrick Osterhage zunächst auf die Bank. Bleibt nur noch die Frage, wer dann die Standards ausführen darf.