Ganz leise WM-Hoffnung bei Wirtz

Florian Wirtz würde gerne mit zur WM fahren. Er befindet sich nach seinem Kreuzbandriss im Wettlauf gegen die Zeit, muss dabei aber extrem viel Geduld aufbringen. Am Montag sprach der Leverkusener über seine schwere Verletzung und wie er damit umgeht.

Florian Wirtz will nach seinem Kreuzbandriss pünktlich zur WM in Katar wieder fit sein. imago images/RHR-Foto

Aus Leverkusens Trainingslager in Kaprun/Zell am See berichtet Toni Lieto

Dass Florian Wirtz mit Bayer 04 ins Trainingslager reisen konnte, hellt das Gemüt des Nationalspielers merklich auf. "Ich genieße die Zeit mit der Mannschaft hier sehr und freue mich, dass ich wieder mehr davon mitbekomme, worum es bei uns im Training geht", sagte Wirtz am Montag. Nach seinem im März erlittenen Kreuzbandriss befindet er sich schon seit Wochen in der Reha, die er aktuell in Österreich fortsetzen darf.

Als er im Teamhotel in Kaprun über seine Verletzung sprach, sah man deutlich die Spuren, die der operative Eingriff an seinem linken Knie hinterlassen hat. Mehrere Narben, entstanden durch die Einschnitte bei der OP, werden den 19-Jährigen ein Leben lang an diese schmerzliche Zeit seiner Karriere erinnern.

Leverkusens Mittelfeld-Star macht kein Geheimnis daraus, dass es im mental nicht minder anspruchsvollen Reha-Alltag auch mal Momente gibt, in denen er sich besonders motivieren muss. "Aber ich wurde von Anfang an gut aufgefangen", sagt Wirtz und nennt allen voran "Familie, Freunde und Verein" als Stützen.

Ich weiß, dass es ein langer Prozess ist und bin nicht zu ungeduldig. Florian Wirtz

Er betont, dass er sich "sehr gut über die Verletzung informiert" fühlt - die Tragweite eines Kreuzbandrisses ist ihm durchaus bewusst. "Ich weiß, dass es ein langer Prozess ist und bin nicht zu ungeduldig." Gleichwohl befindet sich Wirtz im Wettlauf gegen die Zeit. Die WM in Katar rückt näher, Leverkusens Ausnahmetalent würde gerne dabei sein.

Es klingt eher so, als würde er sich darauf einstellen, das Turnier zu verpassen, wenn er sagt: "Ich bin jung und habe noch viele Jahre vor mir." Dann aber klingt doch ganz leise Hoffnung durch: "Ich bin auf einem guten Weg und will jeden Tag nutzen, um das Knie wieder fit zu bekommen."

Der Fürsorge des Bundestrainers kann sich Wirtz sicher sein. "Er war einer der Ersten, der mich nach der Verletzung angerufen hat", sagt Wirtz über Hansi Flick. Die beiden stehen von Anfang an in ständigem Kontakt.