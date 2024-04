"Ganz komisches Spiel!" BHC hadert mit Niederlage

Die Rhein-Neckar Löwen feiern einen wichtigen Erfolg gegen den Bergischen HC. Die Mannheimer sind nicht gänzlich zufrieden, während die Gäste vor allem mit der Defensive hadern.

Die Rhein-Neckar Löwen haben mit dem 35:29-Sieg gegen den Bergischen HC zwei wichtige Punkte in der Bundesliga gesammelt. Trotz des Erfolgs meinte Patrick Groetzki im Interview bei Dyn: "Es war ein bisschen komisch."

Dabei stellte der Rechtsaußen, der am Freitagabend sein Comeback gab, die Einstellung der Gäste in Frage. "Hatte nicht das letzte Gefühl, dass der BHC hier an Punkte glaubt", sagte er und ergänzte, "ich habe auf der Bank noch gesagt, dass es schwierig ist noch eine Mannschaft zu finden, die noch mehr Fehler macht als wir. Da sieht man schon, dass sie angeschlagen sind."

Bergischer HC hadert mit erster Hälfte

Auch BHC-Trainer Jamal Naji befand, dass es "ein ganz komisches Spiel" war. "Das Spielniveau war nicht außerordentlich gut", erklärte er auf der Pressekonferenz. Dabei haderte er vor allem mit dem Halbzeitrückstand von 16:19, denn "in die Halbzeit dürfen wir nicht mit minus drei gehen, weil wir dafür zu gut verteidigen."

Diese Meinung vertrat auch Djibril M'Bengue. "Dass wir 19 Gegentore in einer Halbzeit kassieren, darf einfach nicht passieren, weil wir uns über eine harte Abwehr definieren wollen. Das müssen wir als Verband Abwehr plus Torhüter besser lösen", so der Halbrechte bei Dyn.

Doch wirklich besser wurde es in der zweiten Hälfte nicht. "Da haben wir viele Fehlwürfe und die haben zu viele 1-gegen-0-Konter geführt und dann ziehen sie komplett gnadenlos weg", monierte M'Bengue, während Naji ergänzte: "Sie kommen in ihre erste Welle, wir nicht in unseren Rückzug und dann ist gefühlt so ein bisschen die Messe gelesen."

BHC-Geschäftsführer Jörg Föste sieht vor allem einen Grund für die Niederlage. "Es war nicht allein das klare Minus auf der Torhüterposition, das zur heutigen klaren Niederlage führte. Aber es war ohne Frage der Hauptgrund. In unserer Situation benötigt man vor allem in den ersten 15, 20 Minuten spürbaren Rückhalt zwischen den Pfosten. Das Gegenteil war der Fall", kritisierte er auf der Vereinshomepage die beiden Keeper, die zusammen nur auf sieben Paraden kamen.

M'Bengue mit Kampfansage - Löwen-Trainer zufrieden

Diesen Zwischenspur wusste vor allem Sebastian Hinze zu schätzen. "Wir sind sieben, acht Tore vor und dann habe ich - und das ist das Wichtige heute - uns heute auch mal wieder auf dem Feld lächeln sehen. Wir haben uns viel erkämpft in den letzten Wochen", schilderte der Löwen-Trainer auf der Pressekonferenz.

Diese Phase von "zehn Minuten" will er mit seinem Team nun ausbauen, damit sein Team in den kommenden Wochen "so viele Punkte holt, wie geht".

Der BHC will sich auch trotz der Niederlage nicht unterkriegen lassen. "Wir haben noch sechs weitere Spiele, die wir mit vollem Elan und voller Energie bestreiten wollen und wir müssen einfach punkten. Das werden wir auch in den nächsten Wochen", schickte M'Bengue eine Kampfansage an die Konkurrenz.