"Ganz kleine Schritte": Kann sich Glasner bis Weihnachten durchhangeln?

Der dritte Lucky Punch binnen einer Woche lässt die Eintracht kollektiv aufatmen. Viele grundlegende Probleme bestehen aber auch nach dem glücklichen 2:1-Sieg in Fürth weiter. Ohne eine deutliche Steigerung drohen ungemütliche Wochen bis Weihnachten.

Vor einem Jahr verlor die Eintracht am 11. Spieltag 1:2 in Wolfsburg und hatte mit 13 Punkten gerade mal einen Zähler mehr auf dem Konto als aktuell - die Unzufriedenheit wuchs und es rumorte im Umfeld. Danach blühte die Mannschaft jedoch mehr und mehr auf und wäre am Ende wohl sogar in die Champions League gestürmt, hätte es nicht so viele Turbulenzen rund um die schlecht kommunizierten Abschiede von Fredi Bobic und Adi Hütter gegeben. 60 Punkte bedeuteten am Ende dennoch ein Novum in der Vereinsgeschichte. Erfolgreicher spielte die Eintracht zuletzt 1991/92, als sie am letzten Spieltag in Rostock die Deutsche Meisterschaft vergeigte. Damals holte Frankfurt - umgerechnet auf die erst 1995 eingeführte Drei-Punkte-Wertung - nach 38 Spieltagen 68 Zähler, nach 34 Partien waren es 61 Punkte.

Glasners Analyse greift zu kurz

Kann der Eintracht nun eine ähnliche Trendwende gelingen wie in der vergangenen Saison? Zweifel sind angebracht. "Würden die Spieler neutrale Trikots tragen, ließe sich kaum entschlüsseln, um welches Team es sich handelt - die Eintracht-DNA ist ein Stück weit verloren gegangen", schrieb der kicker nach der Niederlage bei den damals noch von Oliver Glasner trainierten Wolfsburgern. Allerdings gab es auch Hoffnung auf Besserung: "Man benötigt nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie gut das fußballerisch hochveranlagte Dreieck Younes-Kamada-Silva in einer 3-4-2-1-Formation harmonieren könnte. Sollte dahinter Djibril Sow an der Seite des gesetzten Sebastian Rode seinen Aufwärtstrend fortsetzen und Filip Kostic zurück zu alter Stärke finden, ist der Mannschaft noch immer eine positive Überraschung zuzutrauen. Dieses schlummernde Potenzial sollte bei aller Kritik nicht unbeachtet bleiben." Im folgenden Spiel gegen Gladbach stellte Hütter seine Elf tatsächlich auf eine Grundordnung mit zwei Zehnern um, zunächst spielte noch Aymen Barkok an der Seite von Amin Younes, doch schon bald setzte sich Kamada an Younes´ Seite durch. In der stärksten Saisonphase, die bis zum 2:1 gegen die Bayern am 22. Spieltag andauerte, sorgte der auf die Sechs versetzte Makoto Hasebe zusätzlich für eine fußballerische Stärkung des Mittelfelds.

Deshalb greift Glasners Analyse zu kurz, wenn er auf das flankenlastige Spiel der Eintracht in der Vergangenheit verweist. Zwar war es gegen einige tief und kompakt agierende Gegner tatsächlich ein Ausdruck von Ideenlosigkeit, wenn reihenweise harmlose Flanken aus dem Halbfeld geflogen kamen. Doch in den guten Phasen der Saison fand die Eintracht insbesondere über Kamada und Younes oft genug auch spielerische Lösungen durch die Mitte. Diese Doppel-Zehn stand in Kombination mit Top-Stürmer André Silva und Linksaußen Filip Kostic für eine außergewöhnliche Qualität in der Offensive. Es war schwer, die Eintracht zu stoppen, weil dazu gleich vier herausragende Offensivspieler mit ganz unterschiedlichen Qualitäten ausgeschaltet werden mussten. Kamada und Kostic sind zwar immer noch da, doch der Substanzverlust ist beträchtlich. Die Neuzugänge Rafael Borré, Sam Lammers, Jesper Lindström und Jens Petter Hauge können den Verlust von Silva und Younes bisher nicht annähernd kompensieren. Der weitere Saisonverlauf wird auch davon abhängen, ob und wie schnell sich dieses Quartett entwickelt.

Nur eine normale Trainingswoche bis zur Winterpause

Glasner wirbt um Geduld bis zur Winterpause. "Bis dahin werden wir nur in ganz kleinen Schritten vorankommen", prognostizierte er nach dem Sieg in Fürth. 14 Profis sind aktuell bei ihren Nationalmannschaften, anschließend stehen acht Partien in vier Wochen auf dem Programm. Eine normale Trainingswoche gibt es lediglich zwischen dem 13. und 14. Spieltag. Für Glasner ist das ein erhebliches Problem, denn so wie sich seine Mannschaft in dieser Saison weite Strecken präsentierte, darf es nicht weitergehen. Die positiven Ergebnisse in der vergangenen Woche können die vielen Defizite nicht kaschieren. Mit einer Leistung wie in Fürth wäre die Eintracht wohl schon im kommenden Auswärtsspiel in Freiburg nahezu chancenlos. "Wenn wir im Januar und Februar ganze Wochen zum Trainieren haben, erwarte ich von uns und speziell auch von mir, dass wir deutlich erkennbare Schritte nach vorne machen. Momentan leben wir von der Mentalität der Jungs", sagt Glasner. Das klingt wie ein frommer Wunsch, und es erscheint fraglich, ob das reichen wird, um ein ruhiges Weihnachten zu verbringen. Auf einen Lucky Punch in letzter Minute kann man sich nicht dauerhaft verlassen.