"Ganz klare Ansage": Braunschweig klettert nach Kantersieg im Keller

Nach dem verdienten 5:0-Kantersieg gegen Elversberg war die Freude im Braunschweiger Lager groß. Die kommenden Aufgaben auf dem Weg zum Klassenerhalt werden aber nicht einfacher - zumal zwei wichtige Spieler kommende Woche fehlen.

"Wenn man 5:0 zuhause gewinnt, gibt es relativ wenig zu kritisieren", sagte Eintracht-Trainer Daniel Scherning der Sportschau nach dem am Ende deutlichen Heimerfolg gegen den Aufsteiger aus Elversberg. Den Matchplan habe seine Mannschaft dabei zu seiner vollen Zufriedenheit ausgeführt, besonders in der ersten halben Stunde, als der BTSV "mutig und offensiv" aufgetreten war. Einziger Wermutstropfen zu diesem Zeitpunkt: Die Braunschweiger führten lediglich mit 1:0.

Eine Sache gab es also doch zu kritisieren: Die Chancenverwertung vor der Pause, als man "zwei dicke Dinger" habe liegen gelassen. Rayan Philippe, der die Gäste-Defensive zusammen mit seinem Sturmkollegen Johan Gomez besonders in Halbzeit eins vor einige Probleme stellte, war zweimal aus aussichtsreicher Position an Torwart Nicolas Kristof gescheitert. Zudem habe Scherning "viele gute Situationen" gesehen, in denen dann "der letzte Ball gefehlt" habe.

Starke Trainingswoche als Schlüssel

So fielen vier der fünf Treffer nach ruhenden Bällen. Das wiederum war ganz nach dem Geschmack des Braunschweiger Coaches: "Es freut mich sehr, dass wir gerade über Standardsituationen heute das Spiel entschieden haben." Grundlage für den deutlichen Erfolg sei aber die Trainingswoche gewesen, in der die Mannschaft gut gearbeitet hätte.

Das sah auch Routinier Ermin Bicakcic so, der ebenfalls auf die "richtig gute, konzentrierte, fokussierte Trainingswoche" verwies. Die in einem "überragenden Spiel von uns allen" gipfelte gegen ideenlose Elversberger, die sich trotz mehr Ballbesitz kaum Chancen erspielten. Die Braunschweiger hingegen waren nach dem Chancenwucher hintenraus eiskalt. Den wichtigen Treffer zum 2:0 kurz vor der Pause hatte Bicakcic selbst erzielt. Bereits sein vierter Saisontreffer: "Vielleicht kommt im Alter ein Riecher, ich weiß es nicht", merkte der Innenverteidiger dazu scherzhaft an.

Bicakcic und Nikolaou fehlen gelbgesperrt

Durch das 5:0 überholen die Niedersachsen im engen Zweitligakeller Rostock, Kaiserslautern und, zumindest bis Sonntag, auch Schalke 04. "Eine ganz klare Ansage" an die Konkurrenz, so Bicakcic, der aber gleich hinterherschob: "Es kommen noch einige harte Spiele." Das erste davon bereits am kommenden Sonntag, wenn die Eintracht zu Aufstiegsaspirant Düsseldorf muss. Bicakcic wird dabei fehlen, nachdem er in der Schlussphase eine unnötige Gelbe Karte wegen Zeitspiels gesehen hatte - seine fünfte in der laufenden Spielzeit.

Da mit Kapitän Jannis Nikolaou auch ein weiterer Verteidiger gelbgesperrt fehlen wird, muss Scherning seine Defensive gegen die Fortuna erneut umbauen. Immerhin kehrt Robert Ivanov zurück, ebenfalls nach Gelbsperre. Bicakcic und Nikolaou werden dann in zwei Wochen wieder mitwirken können, wenn das wichtige Derby gegen Hannover 96 ansteht.