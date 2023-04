Auch die nächste Titelchance ist wohl dahin. Über den FC Bayern, der die Niederlage in Manchester lieber lobend verdauen möchte.

Aus Manchester berichtet Mario Krischel

Als in der Mixed Zone in Manchester am späten Dienstagabend das große Warten auf die Spieler des FC Bayern begann, da machten unter den deutschen Journalisten gerade ein paar Zitate von Thomas Tuchel aus seinem TV-Interview am Spielfeldrand die Runde. "Schockverliebt", wurde da geflüstert und etwas komisch-schmunzelnd geschaut.

Wenig später, als erst Joshua Kimmich sprach, dann Leon Goretzka, dann Thomas Müller und zu guter Letzt Hasan Salihamidzic, da wich die anfängliche Schockverliebt-Skepsis teilweise einem Ja-stimmt-schon-Nicken. Aber irgendwas passte nicht, irgendwie hörte sich all das Gesagte ein kleines bisschen zu sanft an, ein kleines bisschen zu positiv. Eben nicht danach, als hätten die Bayern gerade binnen einer Woche wohl Titel Nummer zwei von drei verspielt.

Von einer "miserablen Ausgangsposition" sprach zwar zum Beispiel Goretzka, Müller von einem "sehr schlechten Auswärtsergebnis" und Tuchel von einer "unmöglich" scheinenden Aufgabe vor dem Rückspiel. Sie alle sagten das aber mit einem großen Aber. Denn zufrieden waren sie mit dem Spiel dann doch, oder halt schockverliebt in die Mannschaft.

"Ich finde das Ergebnis brutal bitter für uns"

Bis zum 2:0 von ManCity, das der völlig indisponierte Dayot Upamecano mit einem leichtsinnigen Ballverlust verursacht hatte, "waren wir eigentlich die bessere Mannschaft", fand Kimmich und analysierte das Spiel in seiner zumindest nach Schlusspfiff ruhigen und sachlichen Art. "Ich finde das Ergebnis brutal bitter für uns, weil wir 65, 70 Minuten echt gut waren."

"Echt gut" klang dann doch etwas übertrieben, vielleicht hatte Kimmich das auch gleich gemerkt, denn kurz danach nahm er zumindest einen halben Gang raus. Ein "ganz gutes" Gefühl habe er auf dem Platz gehabt und auf keinen Fall den Eindruck, dass "City uns hergespielt hat". "Wir hatten es ganz gut im Griff, wir haben ganz gut die Räume gefunden." Der Plan mit Serge Gnabry als Nummer neun? "Ganz gut aufgegangen." Das Problem? "Wir hatten nicht die ganz großen Torchancen." Ganz genau. Und dennoch: "Wir haben ein ganz gutes Spiel gemacht", wie auch der ganz schön unsichtbare Goretzka fand.

Das alles bringt den Bayern jetzt wenig, auch wenn Tuchel das zumindest am Dienstag noch anders sehen und sich "weigern" wollte, "das Ergebnis heute in den Mittelpunkt zu stellen. Ich weigere mich schlichtweg. Das mag blöd klingen und ist vielleicht nicht Bayern-like. Aber so ist es heute. Das müssen alle akzeptieren."

Tuchel ist nicht der Retter in der Not

Akzeptieren muss er dann auch, dass der Traum, mit Bayern einen ähnlichen Schlussspurt hinzulegen wie im Frühjahr 2021 mit Chelsea, wahrscheinlich geplatzt ist. Er ist nicht der Retter in der Not, der aus dieser verunsicherten Mannschaft die nächste Triple-Truppe formt. Er ist vorerst nur der, der sie irgendwie zwingend mit der Meisterschale über die Ziellinie schieben und dann im Sommer bei null starten muss. Mit einem neuen Stürmer, mit einem Sechser und mit einem neuen Torwart. Manuel Neuer zum Beispiel.

So sehr dieser Kader im Sommer nach Sadio Manés Wechsel oder Matthijs de Ligts Unterschrift gefeiert und dann im Winter nach Joao Cancelo nochmal gelobt wurde. Er ist halt eher ganz gut als Champions-League-Halbfinale-gut.