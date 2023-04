Ganz großes Kino: LoL auf der Leinwand

League of Legends zählt zu den zuschauerstärksten eSports weltweit. Riot Games möchte LEC-Fans zu Hause nun zusammenbringen. Watchparties in Kinos stehen auf dem Programm.

League of Legends füllt Arenen mit tausenden Plätzen. AFP via Getty Images

Längst ist League of Legends (LoL) Dauergast im Zuschauer-Olymp des eSports. Kein anderer kompetitiver Titel häufte 2022 mehr Watchtime an, gleich vier der fünf meistgesehenen eSport-Matches seit 2019 gehen auf das Konto von LoL. Die Nachfrage vor den heimischen Bildschirmen, vor denen teilweise mehrere Millionen Leute zusehen, ist riesig.

Auftakt bereits Ende April

Offenbar sogar so riesig, dass Riot Games im Zuge der LEC nun rund um den Globus Watchparties veranstalten wird. Genauer gesagt in der EMEA-Region, also Europa, dem Mittleren Osten und Amerika, sollen bereits die Spring Finals am 23. April den Auftakt machen.

Stattfinden werden die Übertragungen in Kinos, die Riot gemeinsam mit Piece of Magic Entertainment akquirieren konnte. Damit setzt der LoL-Entwickler auf einen altbewährten Partner: "Sie haben großartige Arbeit dabei geleistet, die LEC Summer Finals in Malmö letztes Jahr zu mehr Fans zu bringen als jemals zuvor", so Eva Suarez, Head of Esports Partnerships EMEA bei Riot Games. Die Zusammenarbeit geht aber noch deutlich weiter zurück, bereits seit fünf Jahren richtet der Filmverleih für Kinos entsprechende LoL-Events aus.

Zahlreiche Locations auch in Deutschland

Dieses Jahr soll das Unterfangen jedoch noch mal ausgebaut werden. Kinosäle in "bis zu 70 Gebieten" will Riot mit LoL-Zuschauern füllen. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei Suarez: "Wir sind so aufgeregt darüber, den Hype der LEC Spring und Summer Finals sowie unseres Kronjuwels, den LEC Season Finals, auf Bildschirme der EMEA-Region zu bringen."

Auch in Deutschland sind bereits zahlreiche Locations bestätigt worden, zu denen sich sogar noch einige hinzugesellen könnten. "Die Veranstaltungsorte werden laufend aktualisiert", heißt es auf der eigens für die Watchparties eingerichteten Webseite. Auf dieser finden alle Interessierten zudem eine Aufstellung der nächstliegenden teilnehmenden Kinos. Außerdem können auch direkt die entsprechenden Tickets erworben werden, sobald diese verfügbar sind.