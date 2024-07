"Ganz enge Bindung": Fabian Klos bleibt Bielefeld in neuer Rolle erhalten

Arminia Bielefeld und Fabian Klos, das funktioniert nur gemeinsam. Der Ehrenspielführer und Rekordspieler des DSC wird den Drittligisten nun auch nach seiner aktiven Karriere unterstützen.

Wird auch weiterhin in Bielefeld zu sehen sein - wenn auch in neuer Rolle: Fabian Klos. Getty Images for DFB

"Fabi Klos verkörpert in hohem Maß Glaubwürdigkeit, Fannähe und tiefe Leidenschaft für unseren Klub. Wir haben in mehreren Gesprächen mit ihm seine Rolle entwickelt, wie er Arminia Bielefeld repräsentieren kann, um sympathisch und authentisch für unsere Werte nach außen zu stehen", werden die Geschäftsführer Christoph Wortmann und Michael Mutzel in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Und diese Rolle, die Klos von nun an bei den Ostwestfalen bekleiden soll, nennt sich "Arminia Botschafter". Dabei wird Klos in seiner neuen Aufgabe für "eine Reihe von gemeinsamen Veranstaltungen und öffentlichen Auftritten" zur Verfügung stehen.

Klos: "Werde nicht mehr täglich vor Ort sein"

Erst im Sommer hatte der 36-Jährige nach 13 Jahren beim DSC seine aktive Karriere beendet, im Mai wurde er zudem zum ersten Ehrenspielführer in der Geschichte des Vereins ernannt.

"Mir schwebte immer vor, nach meiner aktiven Karriere Arminia zu unterstützen und in irgendeiner Weise erhalten zu bleiben. Nach unserem anstehenden Umzug ins Rheinland werde ich natürlich nicht mehr täglich vor Ort sein, aber selbstverständlich immer eine ganz enge Bindung zu Bielefeld, zu vielen Menschen in der Stadt und der Region sowie zu meinem Verein haben", so Klos.