Ganz bittere Nachricht für Nürnberg: Horn fällt aus

Er sollte beim 1. FC Nürnberg Lücken füllen, die durch Verletzungen in der Abwehr entstanden sind. Doch nun fällt Neuzugang Jannes Horn selbst aus - wie lange, steht noch nicht fest.

Wie der 1. FCN am Mittwochnachmittag mitteilte, hat sich Horn beim 1:0-Testspielsieg am Dienstag gegen Schalke 04 eine Verletzung am Außenmeniskus zugezogen. Die Verletzung wurde erst einen Tag später bei einer MRT-Untersuchung in Antalya (Türkei) diagnostiziert. Der Linksverteidiger wird bereits am Donnerstag aus dem Club-Trainingslager in Belek abreisen und einen Tag später operiert.

"Das ist für alle Seiten eine bittere Nachricht und war direkt nach dem Spiel gegen Schalke auch nicht zu erwarten", wird Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking auf der Klub-Website zitiert. "Aber Verletzungen, so hart es auch ist, gehören zum Profisport leider dazu. Auch damit müssen wir nun umgehen." Wie lange Horn ausfallen wird, teilte der FCN nicht mit.

Horn war erst vor wenigen Tagen zum 1. FCN gestoßen, der Zweitligist lieh den Verteidiger von Bundesligist VfL Bochum aus. Horn sollte auf der linken defensiven Seite mithelfen, die Lücken zu füllen, die durch die Ausfälle von Tim Handwerker (Kreuzbandriss) und Erik Wekesser (Kreuzband-Teilverletzung) entstanden sind. Immerhin kann Horn für den VfL Wolfsburg, den 1. FC Köln und Bochum auf 66 Bundesligaspiele zurückblicken. Hinzu kommen noch 41 Zweitligapartien für Köln sowie Hannover 96. Doch die Verletzung durchkreuzte nun schlagartig den Plan des Vereins und des Spielers, der anders als zuletzt in Bochum wieder auf mehr Spielzeit gehofft hatte.