"Ganz besonderes Element": BVB verlängert mit Bynoe-Gittens

Nächster Höhepunkt für Jamie Bynoe-Gittens: Borussia Dortmund hat den Offensivmann kurz nach dessen 18. Geburtstag mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet.

Trainer Edin Terzic sieht in ihm einen "Spieler, der für uns den Unterschied ausmachen" kann - kein Wunder also, dass Borussia Dortmund Jamie Bynoe-Gittens langfristig an sich gebunden hat. Wie der BVB am Dienstag mitteilte, wurde der ursprünglich noch bis 2023 datierte Vertrag vorzeitig - und mit verbesserten Bezügen - bis 2025 verlängert.

"Schnelligkeit und Kreativität haben Jamie schon immer ausgezeichnet, mit seiner Unberechenbarkeit im Eins-gegen-eins verleiht er unserem Kader bereits in seinem jungen Alter ein ganz besonderes Element", sagt Sportdirektor Sebastian Kehl. "Es macht Spaß zu beobachten, wie er an sich und seinem Spiel arbeitet. Diese Entwicklung sehen wir noch längst nicht am Ende, die nötige Zeit dafür werden wir ihm geben."

Bynoe-Gittens war 2020 aus der Akademie von Manchester City gekommen. Nach Anlaufschwierigkeiten wegen der Corona-Pandemie und mehreren, teils schweren Verletzungen startete der Flügelstürmer 2021/22 im Jugendbereich durch, als er die U 19 mit sechs Toren in fünf Spielen bis ins Viertelfinale der Youth League führte.

A-Junioren-Meister, U-19-Europameister, erstes Bundesligator

Im Bundesliga-Endspurt durfte der gebürtige Londoner daraufhin viermal im deutschen Oberhaus mitmischen, beim 3:4 gegen Bochum am 32. Spieltag feierte er sein Startelfdebüt. Er wurde A-Junioren-Meister, im Juni auch noch U-19-Europameister, und am Freitag nun, vier Tage nach seinem 18. Geburtstag, krönte er seinen mitreißenden Joker-Auftritt in Freiburg (3:1, kicker-Note 1,5) mit seinem ersten Bundesligator.

"Es war immer mein Ziel, meinen beim BVB nach Corona und einigen Verletzungen zu Beginn gefühlt gerade erst begonnenen Weg fortzusetzen", wird Bynoe-Gittens in der BVB-Mitteilung zitiert. "Nun kann ich es kaum erwarten, weiter hart an mir und meinem Spiel zu arbeiten, um dem Team hoffentlich auch in den kommenden Monaten und Jahren helfen zu können."

