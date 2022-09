Ganz allein im Mittelfeld: SC Freiburg im Check

Die neue Trainerin ist 32 Jahre alt - und somit die älteste der Bundesliga. Und was gilt es vor dem Saisonstart von Freiburgs Frauen noch zu wissen?

Wie lief die vergangene Saison?

Als Kollektiv ohne große Stars, ganz die typische Freiburger Mentalität, trat das Team stark auf und landete mit 32 Punkten auf dem 6. Platz. Neun Punkte davor begann bei Hoffenheim die Spitzengruppe, zehn Punkte dahinter begann bei Leverkusen die erweitere Abstiegszone. Ganz allein im Tabellenmittelfeld zog der Sport-Club seine Kreise.

Was war auf dem Transfermarkt los?

Nicht viel. Gerade einmal drei Neuen stehen zwei Abgänge gegenüber. Chiara Bouziane (vom SC Sand, bisher unter dem Namen Loos aktiv) bringt viel Erfahrung mit, auch die flexibel einsetzbare Judith Steinert (Hoffenheim) und Selina Vobian (Duisburg) kamen. Der Wechsel von Ereleta Memeti nach Hoffenheim tut weh, zudem musste Lina Bürger ihre Karriere beenden.

Der wichtigste Transfer spielte sich auf der Trainerposition ab: Theresa Merk kam aus der Schweiz zurück nach Deutschland, übernahm von Daniel Kraus und ist mit 32 Jahren direkt hinter Carin Bakhuis (Meppen) nun die zweitjüngste Cheftrainerin der Liga. Gleichzeitig übrigens die älteste - es gibt aktuell nur zwei Frauen auf der Position.

Auf wen kommt es besonders an?

Hasret Kayikci trat in der Vorsaison mit elf Treffern als beste Schützin in Erscheinung, sie dürfte wieder im Angriff gesetzt sein. Von der jungen Schweizerin Riola Xhemaili darf man in Zukunft viel erwarten. Die 19 Jahre alte offensive Mittelfeldspielerin ist stark im Dribbling. Im zentralen Mittelfeld oder eine Position dahinter ist Janina Minge nicht wegzudenken.

Wie sieht das Startprogramm aus?

Meppen (18.9., A), Frankfurt (25.9., H), Essen (2.10., H)

Was sagt die Expertin?

"Mit neuem Schwung auf den Positionen der Trainerin und des Sportlichen Leiters geht es mit viel Power in die Saison", findet kicker-Kolumnistin Verena Schweers. "Das Team macht einen guten Eindruck und wird in dieser Saison mit der TSG Hoffenheim um die Plätze 4 und 5 kämpfen."