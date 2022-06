Ganna siegt im Kampf gegen die Uhr - Van Aert baut Führung aus

Im Zeitfahren war der zweimalige Weltmeister Filippo Ganna einmal mehr nicht zu schlagen, doch auch Wout van Aert konnte sich zu den Gewinnern zählen und baute seine Führung in der Gesamtwertung aus.

Knapp 32 Kilometer standen am Mittwoch im Zeitfahren zwischen Montbrison und La Batie d'Urfé auf dem Programm. Großartige Höhenmeter waren nicht zu bewältigen, so dass die Spezialisten im Kampf gegen die Uhr von vornerein zu den Favoriten zählten.

Und so kam es dann auch: Ineos-Fahrer Ganna, Weltmeister der letzten beiden Jahre, war in seiner Spezialdisziplin nicht zu schlagen und gewann in 35:32 Minuten. Dem italienischen Dominator am nächsten kam noch van Aert (Jumbo-Visma), der nur zwei Sekunden Rückstand aufwies, Dritter wurde der Brite Ethan Hayter, der Ineos-Fahrer lag bereits 17 Sekunden zurück. Bester deutscher Fahrer war Jannik Steimle (QuickStep-Alphavinyl) auf Rang zwölf (+1:40 Minuten).

Da einige Klassementfahrer nicht ihren besten Tag erwischten, machte van Aert im Zeitfahren einen Riesenschritt Richtung Gesamtsieg. Der bekannt starke Zeitfahrer Primoz Roglic (Jumbo-Visma) hatte 42 Sekunden Rückstand auf Ganna und 40 auf van Aert. Jonas Vingegaard hatte über eine Minute Rückstand, und Tao Geoghegan Hart eineinhalb. In der Gesamtwertung hat van Aert nun 53 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Matteo Cattaneo, der am Mittwoch Vierter wurde. Auf Rang drei rückte Roglic mit einem Rückstand von 56 Sekunden vor.

Das stark besetzte, anspruchsvolle Rennen dauert bis zum 12. Juni. Die Dauphiné-Rundfahrt dient traditionell als Vorbereitung auf die Tour de France, die in diesem Jahr am 1. Juli in Dänemarks Hauptstadt Kopenhagen startet.

4. Etappe/Einzelzeitfahren Montbrison - La Batie d'Urfe (31,90 km):

1. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers 35:32 Min.; 2. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma + 2 Sek.; 3. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 17; 4. Mattia Cattaneo (Italien) - Quick-Step Alpha Vinyl + 39; 5. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 42; 6. Luke Durbridge (Australien) - BikeExchange + 53; 7. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 1:12 Min.; 8. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 1:25; 9. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:31; 10. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:34; ... 12. Jannik Steimle (Weilheim) - Quick-Step Alpha Vinyl + 1:40; 26. Miguel Heidemann (Trier) - B&B Hotels p/b KTM + 2:06; 29. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 2:19; 46. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 2:38; 60. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 2:59; 148. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 7:32

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe:

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 13:26:06 Std.; 2. Mattia Cattaneo (Italien) - Quick-Step Alpha Vinyl + 53 Sek.; 3. Primoz Roglic (Slowenien) - Jumbo-Visma + 56; 4. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 1:26 Min.; 5. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 6. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious + 1:39; 7. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 1:45; 8. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates + 1:48; 9. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 1:50; 10. Ben O'Connor (Australien) - AG2R Citroën Team + 2:00; ... 39. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 3:55; 59. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 5:31; 88. Jannik Steimle (Weilheim) - Quick-Step Alpha Vinyl + 9:22; 104. Marco Brenner (Ansbach) - Team DSM + 12:59; 134. Miguel Heidemann (Trier) - B&B Hotels p/b KTM + 31:27; 148. Leon Heinschke (Cottbus) - Team DSM + 49:45

Bergwertung, Stand nach der 4. Etappe:

1. Pierre Rolland (Frankreich) - B&B Hotels p/b KTM 12 Pkt.; 2. Alexis Vuillermoz (Frankreich) - Team TotalEnergies 7; 3. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ 5; 4. Xandres Vervloesem (Belgien) - Lotto-Soudal 4; 5. Maxime Bouet (Frankreich) - Team Arkea-Samsic 4; 6. Laurens Huys (Belgien) - Wanty-Gobert 4; 7. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 3; 8. Anders Skaarseth (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 3; 9. Olivier Le Gac (Frankreich) - Groupama-FDJ 3; 10. Sebastian Schönberger (Österreich) - B&B Hotels p/b KTM 2

Sprintwertung, Stand nach der 4. Etappe:

1. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 63 Pkt.; 2. Ethan Hayter (Großbritannien) - Ineos Grenadiers 44; 3. Kevin Vermaerke (USA) - Team DSM 28; 4. Hugo Page (Frankreich) - Wanty-Gobert 28; 5. Anders Skaarseth (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 26; 6. Olivier Le Gac (Frankreich) - Groupama-FDJ 26; 7. Alexis Vuillermoz (Frankreich) - Team TotalEnergies 25; 8. Sean Quinn (USA) - EF Education-EasyPost 20; 9. Clément Venturini (Frankreich) - AG2R Citroën Team 20; 10. Anthony Delaplace (Frankreich) - Team Arkea-Samsic 16; ... 28. Jannik Steimle (Weilheim) - Quick-Step Alpha Vinyl 6

Teamwertung, Stand nach der 4. Etappe:

1. Jumbo-Visma (Niederlande) 40:20:56 Std.; 2. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 23 Sek.; 3. Quick-Step Alpha Vinyl (Belgien) + 2:40 Min.; 4. Bahrain Victorious (Bahrain) + 3:28; 5. Movistar Team (Spanien) + 4:25; 6. Groupama-FDJ (Frankreich) + 4:53; 7. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 5:10; 8. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 5:22; 9. Trek - Segafredo (USA) + 6:24; 10. Wanty-Gobert (Belgien) + 6:40; ... 18. Team DSM (Deutschland) + 12:17