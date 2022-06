Gamevention 2022: Zwischen Augmented Reality und Titelkampf

Vom 1. bis zum 3. Juli findet die Gamevention 2022 statt. Cosplays, Musikeinlagen und eSport-Entscheidungen locken die Besucher, die sich zusätzlich in einer Vielzahl an Spielen und einer echten Gaming-Revolution versuchen können.

Am ersten Juli-Wochenende steigt die Gamevention 2022 in Neumünster. Gamevention

Die Freibäder werden voller, das Eis schmilzt besonders schnell und das gute Wetter ruft die Menschen vor die Tür. Der Sommer ist eingezogen in Deutschland und hat eine Frage mitgebracht: Das Wetter im Freien genießen, oder vor der heimischen Hardware den liebsten Spielen frönen? Eigentlich unüblich, schickt sich hier eine Gegenfrage als Antwort an: Warum nicht beides?

Schleswig-Holstein weiterhin eSport-Vorreiter

Möglich macht dies die Gamevention 2022, die als "Community und eSports Festival" in Neumünster bei bestem Wetter beste Gaming-Unterhaltung liefern möchte. Dazu bietet die Messe vom 1. bis 3. Juli ein buntes Paket aus eSport, Casual Gaming, Kultur und Expertise.

Bei drei Landesmeisterschaften in eFootball, Rocket League und League of Legends untermauert Schleswig-Holstein ein weiteres Mal seine Vorreiterrolle beim Thema eSport. Zusätzlich versprechen Stände von Vereinen, Ligen und Verbänden sowie zahlreiche Talks tiefe Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen und Coachings.

Doch nicht nur für kompetitiv interessierte Besucher ist gesorgt. Auch Freizeitspieler haben die Möglichkeit, sich an über 100 Gamingstations eine Vielzahl verschiedener Titel anzuschauen, die von Biomutant über World of Tanks bis hin zu Spongebob und Airhead reichen.

Außerdem fährt das Gaming-Event in den Holstenhallen mit einem ganz besonderen Schmankerl auf: Hado. Dabei handelt es sich um einen futuristischen Augmented-Reality Titel, in dem zwei Teams in einer Art Dodgeball gegeneinander antreten.

Von Mittelalter über Metal in die virtuelle Realität

Wer nach einer Runde in der virtuellen Arena ein wenig Entspannung braucht, kann sich außerdem eine Gaming-Ausstellung anschauen oder sich anderen kulturellen Aspekten der Videospiel-Kunst hingeben - zum Beispiel Cosplays. Denn außer einem Wettbewerb, der das beste Outfit kürt, wird in Workshops Know-how für die nächste heimische Bastelarbeit vermittelt.

Parallel zu Gaming-Inhalten aller Couleur bieten insgesamt 18 Acts musikalische Unterhaltung von Metal über Pop bis Reggae, während ein Mittelaltermarkt als Kontrastprogramm fungiert. Geöffnet sind die Tore der Gamevention 2022 ab Freitag, dem 1. Juli.