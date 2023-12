gamescomLAN: Offener Ticketverkauf ist gestartet

Der Startschuss für den offenen Ticketverkauf zur gamescomLAN ist gefallen. In drei Kategorien gibt es frei erhältliche Karten - die vierte ist auf Codes von Influencern limitiert.

Vom 15. bis zum 17. März 2024 findet in Köln erstmals die gamescomLAN statt. Für alle Interessierten ist seit Montag der Ticketverkauf eröffnet. Zu erwerben gibt es Karten in drei Kategorien - zusätzlich zu einer limitierten Auflage. Jene ist nur durch eine Einladung eines Influencers erhältlich.

Wer einen solchen Code bekommt, bezahlt jedoch wie jeder andere auch 129 Euro. Beide Kategorien beinhalten einen Platz für einen eigenen Computer, einen Stuhl, Strom, Internet sowie den Zugang zur Ruhehalle. Einziger Unterschied ist, dass die "Creator Community Tickets" einen "streng limitierten Platz" in der Reihe des einladenden Influencers bieten. An diesem Programm nehmen unter anderem Amar, BONJWA, BIG Clan, Dilara, FOKUS mit Elias Nerlich, Honeypuu, MckyTV, Maxim mit HandOfBlood, Noway, Reved, die Rocket Beans um Nils Bomhoff, Rumathra und SkylineTV teil.

VIP-Upgrade mit Ausstattung vor Ort

Wer keinen eigenen PC mitbringen möchte oder kann, habe zu einem späteren Zeitpunkt die Möglichkeit eines VIP-Seating-Upgrades - für 220 Euro. Allerdings sind diese Plätze auf 150 Karten beschränkt. Ausgestattet würden die VIP-Seating-Bereiche mit einem "Highend Gaming-PC von MIFCOM", einem "Gaming-Monitor von AGON By AOC" inklusive "Peripherie von CHERRY XTRFY" sowie einem Gaming-Stuhl von Backforce.

Noch in diesem Jahr startet mit der Dreamhack ein weiteres LAN-Event. Wer dort wie auf der gamescomLAN spielen möchte, bezahlt 109 Euro - mit Technik-Ausstattung sind es 149 Euro. Allerdings gibt es zusätzlich dazu auch Karten für all jene, die lediglich auf der Messe umherschlendern wollen. 25 Euro kostet ein Tagesticket, 45 Euro für beide Veranstaltungstage. Stattfinden wird die Dreamhack vom 14. bis 16. Dezember in Hannover.