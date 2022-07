gamescom 22: EA sagt ab!

Electronic Arts (EA) hat für die gamescom 2022 abgesagt. Andere Publisher haben dafür heute final ihre Teilnahme bestätigt. Ein kurzer Überblick von Holm Kräusche.

Update zur Absage von EA

Es hatte sich bereits angekündigt, heute um kurz vor 18 Uhr hat uns Electronic Arts informiert: Eine Messeteilnahme wird es 2022 nicht geben. Der Publisher hat abgesagt und andere Pläne:

"Wir werden zwar nicht auf der gamescom 2022 vertreten sein, aber unsere Spieler:innen werden im Laufe des Jahres noch viele Möglichkeiten haben, um neue Spieletitel sowie neuen Content von EA in dedizierten Livestreams und Events zu erleben. Wir sind äußerst dankbar für die Chance, bei vergangenen Events so viele unserer Spieler:innen in Deutschland begeistert zu haben und wünschen sowohl game (der Branchenverband und Ausrichter, d.Red.) als auch der Koelnmesse eine großartige Show in diesem Jahr."

Fehlt dieses Jahr auf der gamescom: Electronic Arts. Bloomberg via Getty Images

Zuvor hatten wir bereits darüber gerätselt, warum EA auf einer heute veröffentlichten Liste der gamescom als Aussteller fehlte. Informierte Quellen sagten zu diesem Zeitpunkt noch, die Gespräche dauerten an.

EA hatte in den vergangenen Jahren immer einen der größten Messeauftritte, und war somit ein Aushängeschild der gamescom. Die Absage hatte sich jedoch bereits angekündigt. Seit Wochen blieben unsere Anfragen zu dieser Thematik unbeantwortet.

Von Zusagen, Fernbleibern und Wackelkandidaten

Zwei Jahre ist die gamescom physisch ins Wasser gefallen und konnte nur virtuell ausgerichtet werden. 2022 geht es in Köln wieder los mit dem großen Spielefestival. Aber der Start ruckelt. Pandemie und knappere Budgets, Unsicherheiten was die Gesundheitslage angeht, Reisebeschränkungen und neues Wissen bewegen bereits einige große Publisher dazu, der gamescom fernzubleiben.

Activision Blizzard hat abgesagt. Nintendo ist nicht dabei. Sony bleibt der Messe fern. Square Enix und Konami stehen zunächst nur auf der Merchandise Area-Liste.

Umso dringlicher durfte man auf die heutige Ankündigung der gamescom gespannt sein, die eine Liste mit Ausstellern versprach. Und tatsächlich trudelte mit nur einer Stunde Verspätung die versprochene Nachricht ein. Die gesamte Liste der Messe findet ihr am Ende des Textes.

2K ist dabei

Anders als bisher angenommen und von unterschiedlichsten Medien berichtet, wird 2K auf der gamescom sein. Der Spielehersteller ist bei uns gerade groß in der Berichterstattung und im heutigen Talk mit seiner Basketballsimulation NBA 2K23.

Microsoft wird seine Xboxspiele und den Game Pass auf der gamescom zeigen. Sonys PlayStation ist nicht dabei. Getty Images

Ebenso fest dabei, laut der Liste der Messe: Microsoft mit der Xbox. Auch der Konsolenhersteller und Game Pass-Macher stand bisher als Aussteller auf der Kippe. Besonders brisant ist das, da Dauerkonkurrent PlayStation nicht dabei ist.

Die gamescom wirkt angeschlagen

Gründe für Absagen und laufende Überlegungen, ob sich ein Stand lohnt, gibt es viele. Das wissen auch die Messeveranstalter:

Felix Falk, Geschäftsführer des game - Verband der deutschen Games-Branche: "Während mehrere Bereiche wie die indie area, merchandise area oder event arena so groß und vielfältig sein werden wie nie zuvor, fehlen auch einige wichtige Partner, während andere Aussteller erstmals vor Ort sein werden. Das zeigt: die langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie gehen auch an der Games-Branche nicht spurlos vorbei. Verzögerte Spiele-Entwicklungen, gestiegene Kosten und Unsicherheiten bei internationalen Reisen sind nur drei Gründe, warum einige Games-Unternehmen in diesem Jahr noch nicht wieder in Köln vertreten sein können."

Die Hersteller haben dazu gelernt

Einen Punkt lässt Falk aus: Die großen Hersteller haben in der Pandemie dazugelernt. Sie sind in der Lage, ihre eigenen Ankündigungen per Stream-Show um die Welt zu senden. Zu ihren Konditionen, ihren Zeitpunkten und für einen Bruchteil der Kosten, die ein Messestand kostet.

EA ist da das beste Beispiel: Nun übernimmt man also Ankündigungen für die kommenden Spiele in Eigenregie. Das kratzt stark an der Daseinsberechtigung und dem Zweck der großen Spielmessen.

Das ist auch Oliver Frese klar, Geschäftsführer und COO der Koelnmesse. Er wird in der vorliegenden Pressemitteilung damit zitiert, dass die gamescom "bereits im ersten Jahr nach der Pause ihren Status als weltgrößtes Games-Event verteidigen wird. […] Wie auch die bereits angemeldeten Unternehmen sind wir davon überzeugt, dass die gamescom ein zentraler Ort der Begegnung für Unternehmen sowie die Community ist und auch in Zukunft bleiben wird."

In Köln ist man sich also bewusst um die Schwere der Situation und wird mit der Ende August anstehenden gamescom alles daran setzen, die großen Publisher zu überzeugen: Euer Engagement hier lohnt sich. Dass das gelingt, bleibt zu wünschen übrig. Auch von unserer Seite.

Liste der von gamescom bestätigten Aussteller

2K, 505 Games, Aerosoft, Amazon Web Services, AMD, Assemble Entertainment, astragon Entertainment, Bandai Namco, BenQ, Daedalic Entertainment, ESL Gaming, GIANTS Software, HandyGames, HoYoverse, Humble Games, HyperX, Kalypso Media Group, Koch Media, KRAFTON, Level Infinite (Tencent), MEDION, Neowiz, NetEase Games, Pico Interactive Pte., Raw Fury, Razer, Samsung, SEGA Europe, SteelSeries, TaleWorlds Entertainment, Team17, THQ Nordic, Thunderful, TikTok, Ubisoft, Warner Bros. Games, Western Digital, Xbox (Microsoft) und Xsolla.

Speziell für die gamescom merch area haben sich inzwischen 75 Unternehmen angemeldet, unter anderem große Player wie ak tronic, Blizzard Gear Store, E.M.P. Merchandising, Konami Digital Entertainment, MINI und Square Enix.