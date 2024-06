gamescom 2024: THQ Nordic feiert "große Rückkehr nach Köln"

2023 hatte der österreichische Publisher noch abgesagt, dieses Jahr feiert THQ Nordic seine "große Rückkehr" auf die gamescom. Drei Titel im Fokus sind bereits angekündigt - doch es ist noch mehr im Gepäck.

Nach einjähriger Absenz feiert THQ Nordic auf der gamescom 2024 vom 21. bis 25. August sein Comeback. Das verkündete der Publisher am Donnerstag via Social Media. Die Fans dürfen sich Hoffnung machen, dass die Österreicher mit einem ähnlich opulenten Show-Stand aufwarten wie zuletzt 2022. Ein Jahr später hatte das zu dünne Line-Up keinen kostspieligen Auftritt in Köln gerechtfertigt.

Schon bekannt gegeben hat THQ Nordic im Rahmen der gamescom-Ankündigung drei Spiele, die im Fokus stehen sollen: Disney Epic Mickey: Rebrushed, das Remake zu Gothic und Titan Quest II. Anhand des entsprechenden X-Posts ist zudem anzunehmen, dass zwei weitere Titel präsentiert werden. Diese sollen am 2. August im Rahmen des THQ Nordic Digital Showcase enthüllt werden.

THQ auch open for business

Über den Stand in Halle 7.1 der Entertainment Area hinaus wird THQ Nordic auch in der Business Area für Partner, Presse und Content Creator aktiv sein. Die gamescom 2024 startet am 20. August mit der traditionellen Bühnenshow Opening Night Live. Zugesagt hatte zuletzt auch Ubisoft, derweil haben wir uns bereits auf Abwesenheit von EA eingestellt - und das begründet.