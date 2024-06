gamescom 2024 stellt nordische Länder als Partnerregion vor

Die gamescom 2024 hat ihren Partnerschaftspavillon besetzt: Mit Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden und Estland konnte die Koelnmesse gleich sechs Länder als Partner gewinnen.

Die Auswahl der Partnerschaftsregion trafen der gamescom-Veranstalter und der Branchenverband game e.V. dabei nicht zufällig. Schließlich handle es sich bei den nordeuropäischen Ländern laut offizieller Mitteilung um "bedeutende Akteure in der Games-Branche", die einige "der bekanntesten Videospielmarken der Welt" hervorgebracht hätten.

Skandinavien sticht heraus

Tatsächlich ist speziell das skandinavische Portfolio prominent besetzt. Minecraft und Battlefield entspringen etwa der Feder schwedischer Studios. Candy Crush und dessen Mobile-Konkurrent Angry Birds sowie Alan Wake oder May Payne halten die finnische Fahne hoch. Kein Wunder also, dass die sechs Partnerländer mit "rund 1.400 Unternehmen", circa 15.000 Beschäftigten und einem "Gesamtumsatz von fast sieben Milliarden Euro" eine der "stärksten und größten" Videospielregionen des Kontinents bilden.

In Zusammenarbeit mit game und dem Nordic Game Institute soll diese Vielfalt und Wucht nun ein zweites Mal nach 2014 gebündelt auf der Messe in Köln präsentiert werden. "Gemeinsam rücken wir in diesem Jahr die Games-Szene der nordischen Länder verstärkt in den Fokus. Durch die enge Einbindung in die gamescom schaffen wir beste Voraussetzungen für eine hohe Sichtbarkeit der Region, in der weltweit bekannte Franchises entstanden sind, und der Unternehmen, die sie entwickelt haben", begründete Gerald Böse, Vorsitzender der Geschäftsführung der Koelnmesse, diesen Schritt.

Wie genau die Sichtbarkeit auf der Messe geschaffen werden soll, können sich Besucher Ende August vor Ort anschauen. Auftakt der gamescom 2024 ist der 20. August, der Toresschluss folgt am 25. August. Mit dem Projektleiter Tim Endres haben wir im letzten Jahr gesprochen. Er schärft das Profil der gamescom und will weg von einer reinen Messe.