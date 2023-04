gamescom 2023: Nintendo nimmt teil - Ticketverkauf ist gestartet

Für die gamescom 2023 hat der erste große Publisher zugesagt: Nintendo kehrt wieder zurück auf das Messegelände Köln-Deutz. Zudem ist der Ticketverkauf gestartet - im Vergleich zu 2022 mit gestiegenen Preisen.

In knapp vier Monaten findet in Köln die gamescom 2023 statt. Bisher haben für die Spielemesse nur wenige Publisher zugesagt, namenhafte Vertreter standen bisher nicht auf der Gästeliste. Mit Nintendo hat sich das jedoch geändert.

Wie der Veranstalter der gamescom auf Twitter bekannt gab, kehrt das japanische Unternehmen 2023 auf das Messegelände in Köln-Deutz zurück. Letztes Jahr blieb Nintendo diesem noch fern - erstmals seit 2009. Weiter heißt es in dem Tweet, dass noch mehr Aussteller in den kommenden Wochen angekündigt werden. Bisher offiziell bestätigt ist die Teilnahme von Aerosoft, Assemble Entertainment und Tencent Games.

Für die internationale Spielemesse E3 sagte Nintendo dieses Jahr ab. Eine von vielen schlechten Neuigkeiten für die E3, welche schließlich nun doch nicht stattfinden wird.

Ticketverkauf ist gestartet - Preise teilweise deutlich angehoben

Wer vom 23. bis 27. August in Köln dabei sein möchte, kann ab dem heutigen Donnerstag Tickets erwerben. Diese sind jedoch nur online erhältlich - einen Vor-Ort-Kauf wird es nicht geben, teilte der Veranstalter mit.

Privatbesuchende können wie gewohnt zwischen dem Tagesticket, Abendticket (Einlass ab 16 Uhr) und Familienticket wählen. Letzteres ist "für maximal fünf Personen gültig, davon maximal zwei Erwachsene und mindestens ein Kind im Alter von sieben bis zwölf Jahren", heißt es auf der Webseite.

Interessierte müssen jedoch mit Preisanstiegen bei den Karten auskommen. Eine Tageskarte kostet für den Donnerstag, Freitag oder Sonntag dieses Jahres 27 Euro - statt vormals 25 Euro. 5,50 Euro teurer wurde das Ticket für den Samstag. In diesem Falle sind es nun 36 Euro.

Das Familienticket wurde um 20 Euro beziehungsweise 25 Euro für den Samstag erhöht. Das Abendticket bleibt bis auf genannten Samstag gleich - 2023 steigt hier der Preis von neun auf elf Euro. Das ermäßigte Tagesticket wurde um 1,50 Euro sowie fünf Euro nach oben korrigiert.