gamescom 2022: Robert Habeck sagt Eröffnung ab

Robert Habeck (Bündnis 90 / Die Grünen) hat seine Teilnahme an der gamescom in Köln abgesagt. Eine energiepolitische Reise zusammen mit dem Kanzler nach Kanada verhindert eine persönliche Eröffnung durch den Minister.

Eigentlich hatte der Wirtschaftsminister, der auch für Computerspiele-Förderung zuständig ist, die gamescom eröffnen wollen. Das hat gute Tradition, auch Angela Merkel sprach in der Vergangenheit schon einleitende Worte für die wichtige Besucher-Messe.

Videobotschaft und Staatssekretär als Ersatz

Der Wirtschaftsminister wäre sicher ein Highlight gewesen und hätte die Bedeutung der Messe unterstrichen. Nun kommt es anders. Auf Anfrage der "GamesWirtschaft" bestätigte das Wirtschaftsministerium, Habeck könne "aus terminlichen Gründen und angesichts der aktuellen Lage rund um die Energieversorgung in Deutschland leider nicht persönlich zur gamescom nach Köln reisen".

Weitere Informationen zur Gamescom: EA sagt Teilnahme ab - diese Aussteller sind dabei

Er wolle aber eine Videobotschaft senden, die am Mittwoch abgespielt werde, so die Erklärung weiter. Vertreten wird der Minister durch den Parlamentarischen Staatssekretär Michael Kellner. Der kennt sich auf der Messe gut aus: In den vergangenen Jahren nahm er immer wieder an Diskussionsrunden auf der Messe teil.

Robert Habeck begleitet Kanzler Olaf Scholz derzeit auf einer energiepolitischen Reise nach Kanada. Dort geht es Flüssiggas, Wasserstoff und die Erschließung von Bodenschätzen, sowie das Handelsabkommen CETA.