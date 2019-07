Alle Varianten zum kicker-Managerspiel 19/20 gestartet

Los geht's! Mit dem heutigen Startschuss der Interactive- und Classic-Variante zur Bundesliga sind nun alle Spielmodi des kicker-Managerspiels verfügbar. In sämtlichen Spielvarianten gibt es natürlich auch wieder die interne Ligafunktion, mit der man sich mit Kollegen, Freunden und Familie messen kann. Während der 1. Spieltag in der 3. Liga bereits ausgewertet wurde, kann in der 2. Liga noch bis Freitagabend (20.30 Uhr) am Kader gebastelt werden. Für die Zusammenstellung des persönlichen Dream Teams im Oberhaus haben alle Teilnehmer bis zum Saisonauftakt am 16. August Zeit.