Game Awards 2023: Forza Motorsport und League of Legends sind die großen Gewinner

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Los Angeles die Game Awards verliehen. Als Sportspiel räumte Forza Motorsport zwei Preise ab. Abermals enttäuscht war die Art und Weise der Verleihung in den eSport-Kategorien.

Dass auch 2023 die Auszeichnung bestes Sportspiel an eine Rennspiel geht, schien nicht unwahrscheinlich. Lediglich mit EA SPORTS FC 24 gab es einen Konkurrenten außerhalb des Asphaltes. Der hatte jedoch genauso wie F1 23, The Crew Motorfest und Hot Wheels 2 Unleashed: Turbocharged das Nachsehen. Der Preis ging an Forza Motorsport.

Nicht die einzige Trophäe für die Rennsimulation, denn auch in der Kategorie Beste Innovation im Bereich Zugänglichkeit stand Forza Motorsport ganz oben. Ein alter bekannter stand auch auf der Gewinnerkarte für die Auszeichnung als bestes eSport-Spiel. Wie schon im Vorjahr heißt auch 2023 der Sieger Valorant. Allerdings kann sich der Shooter nicht erneut als großer Gewinner der Oscar-Verleihung in der Videospielbranche bezeichnen.

League of Legends stellt drei der fünf Gewinner

Dieser inoffizielle Titel geht an League of Legends. Das MOBA stellt mit JD Gaming nicht nur das beste eSport-Team, sondern auch mit Sang-Hyeok 'Faker' Lee den besten eSportler. Darüber hinaus wurden die League of Legends Championship 2023 als das eSport-Event des Jahres Ausgezeichnet. Als beste Trainerin erhielt Christine 'Potter' Chi einen Pokal. Sie coacht in Call of Duty.

Abermals enttäuschend war vor allem die Art und Weise der Verleihungen in den eSport-Kategorien. Wie schon 2022 ging alles Schlag auf Schlag. Keine Zeremonie der Verkündung, keine Trophäenübergabe, keine Aussagen der Gewinner. Wobei Letzteres zumindest bei 'Faker' schwierig geworden wäre. Derzeit weilt der Superstar in Berlin, nimmt dort am 9. Dezember an einem Off-Season-Event teil.