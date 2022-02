Gamboa: "Situation steigt niemandem zu Kopf"

28 Punkte nach 22 Spieltagen sind eine beachtliche Ausbeute, der Klassenerhalt rückt für den VfL Bochum mit großen Schritten (zuletzt 4:2 gegen Bayern) näher. Vor der Aufgabe beim VfB Stuttgart wissen sie beim Aufsteiger aber, dass sie nicht die Bodenhaftung verlieren dürfen.

Geht es nach der Statistik, verheißt das 4:2-Spektakel gegen den FC Bayern nichts Gutes für den VfL Bochum. Die letzten acht Teams, die gegen den Rekordmeister gewannen, konnten die folgende Partie nicht für sich entscheiden (drei Remis, fünf Niederlagen).

Der letzte Klub, der einem Sieg gegen Bayern prompt den nächsten Dreier folgen ließ, war Bayer Leverkusen. 2019/20 siegte die Werkself zunächst in München, dann gegen Schalke (jeweils 2:1). Der längste Fluch dieser Art dauerte 15 Spiele an: Von März 1979 bis Oktober 1981 gewann der jeweilige Bayern-Bezwinger das nächste Spiel nicht.

Wie gegen Bayern müssen wir auch in Stuttgart maximale Leidenschaft zeigen. Thomas Reis

Thoms Reis verweist nach dem Höhenflug gegen die Bayern gerne auf derlei Statistiken, um die Sinne für die nächste Aufgabe zu schärfen. "Wie gegen Bayern müssen wir auch in Stuttgart maximale Leidenschaft zeigen", sagt der Trainer und erinnert daran, dass es der VfL "auswärts in dieser Saison noch nicht häufig über 90 Minuten so hinbekommen hat, wie ich mir das wünsche". Gleichwohl seien auch viele gute Phasen dabei gewesen - "in Leverkusen, in Gladbach, in Augsburg und auch bei Hertha BSC in der zweiten Hälfte."

Die Bochumer machen nicht den Eindruck, als habe ihnen das 4:2 vom vergangenen Wochenende die Sinne vernebelt. "Man könnte meinen, dass man sich mit 28 Punkten zum jetzigen Zeitpunkt sicher fühlen kann, aber mein Gefühl sagt etwas anderes", sagt Cristian Gamboa, der ein Traumtor zur 4:1-Pausenführung beigesteuert hatte. "Sicher, in der Tabelle sind wir genau zwischen einem Champions-League-Platz und dem Relegationsrang 16, aber natürlich trügt der Schein und ich weiß, dass dieses Tabellenbild niemandem bei uns zu Kopf steigt."

Vorschau: VfB Stuttgart - VfL Bochum