Gamboa gesetzt? Wandervogel Janko auf dem Sprung

Wer rechts in der Viererkette spielen würde, war beim VfL Bochum eigentlich nie eine große Frage. Nun aber hat Cristian Gamboa echte Konkurrenz bekommen.

Aus Bochums Trainingslager in Jerez de la Frontera berichtet Oliver Bitter

Der erste Teil der Saison verlief nun wirklich nicht nach Wunsch für Saidy Janko. Sieben Einsätze, davon nur zwei in der Startelf, das ist ein bisschen dürftig für den Nationalspieler Gambias, der in Zürich geboren wurde.

Der Wandervogel, der schon in vielen, verschiedenen Ligen Europas tätig war, konnte nie ernsthaft Anspruch auf einen Startplatz anmelden. Das ist nun offenbar anders: Im Trainingslager in Andalusien zeigt sich Janko fit und bereit, um womöglich sogar Platzhirsch Cristian Gamboa zu verdrängen.

Gamboa, einer der übrig gebliebenen Profis aus der Bochumer Aufstiegs-Mannschaft von 2021, war bisher dank seiner Erfahrung und Schnelligkeit gesetzt rechts in der Viererkette. Zu Beginn der Vorbereitung musste der Mann aus Costa Rica allerdings wegen einer Bauchmuskelzerrung passen, und Janko hat offensichtlich seine Chance genutzt und Eindruck hinterlassen bei Trainer Thomas Letsch.

"Saidy bringt eine wahnsinnige Geschwindigkeit mit"

"Er hat es bisher in der Vorbereitung und auch im Test gegen Zürich richtig gut gemacht", lobt der Trainer. "Saidy bringt eine wahnsinnige Geschwindigkeit mit, ihm läuft jedenfalls keiner davon." Die Erwartung des Trainers: "Das wird ein offener Kampf um den Platz auf der rechten Seite."

Jankos Europareise

Janko, ausgeliehen vom spanischen Erstligisten Real Valladolid, hinterließ bereits in England, Portugal und Spanien seine Spuren, spielte überdies in Frankreich, Schottland und der Schweiz.

Bekommt der 27-Jährige also demnächst auch verstärkt Einsatzzeiten in der Bundesliga? Konkurrent Gamboa ist ebenfalls enorm schnell auf den Beinen, äußerst erfahren im Zweikampf und natürlich mit den Mannschafts-Kollegen besser eingespielt, darf sich seiner Sache aber nicht zu sicher ein. "Ganz klar", so Letsch, "Saidy hat seine Chance genutzt."

Kleiner Hinweis: Beim ersten Test in Jerez gegen den Grasshoppers Club Zürich (1:1) durfte Janko in den ersten 60 Minuten ran, als zumindest mehr Spieler am Ball waren, die in der A-Elf erwartet werden. In der zweiten Halbzeit übernahm Gamboa rechts in der Viererkette, er trug als Routinier dann sogar die Kapitänsbinde.

Die nächste Möglichkeit, sich zu beweisen, bietet sich am Freitag. Dann startet der VfL Bochum von seinem Trainingsquartier ins gut 100 Kilometer entfernte La Linea an der Grenze zu Gibraltar.

Zwei Tests an einem Tag

Dort tritt der VfL zunächst um 11.30 Uhr mit einem Team gegen einen ungarischen Zweitligisten an, am Nachmittag um 15.00 Uhr ist der Schweizer Erstligist FC Luzern der Gegner.

Bis auf die zuvor lange verletzten Dominique Heintz und Jacek Goralski sollen alle Spieler nach Möglichkeit über 90 Minuten zum Einsatz kommen, kündigte Letsch bereits an.

Am Samstag folgt noch eine abschließende Übungseinheit in Spanien, danach tritt der VfL die Heimreise aus dem Trainingsquartier an.