Gamboa fehlt dem VfL wochenlang

Die Schwellung am Ellbogen hielt bereits seit der Partie gegen Mainz an, nun musste Bochums Cristian Gamboa operiert werden. Der Rechtsverteidiger wird dem VfL damit mehrere Wochen fehlen.

Unübersehbar waren die Spuren, die die Partie gegen Mainz (2:0) bei Gamboa hinterlassen hatten. Der Rechtsverteidiger wurde Mitte der zweiten Hälfte von Aaron weggecheckt und kam unglücklich mit der linken Körperhälfte auf. Trainer Thomas Reis wechselte ihn daraufhin in der 60. Spielminute aus und sprach anschießend noch am Dienstag von einem "Popeye-Arm", um zu veranschaulichen, wie stark die Ellbogen-Schwellung bei seinem Spieler noch immer ist.

"Wird in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen"

Gebrochen sei nichts, so Reis noch vor zwei Tagen. Nach ärztlichen Untersuchungen aber wurde der 31-Jährige am Mittwoch "erfolgreich operiert", wie der VfL via Twitter mitteilte. Damit wird er dem Aufsteiger "in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen".

Als Ersatz steht Herbert Bockhorn bereit, der allerdings mit Sprunggelenksproblemen zu Beginn der Woche kürzertreten musste. Bis zur Partie am Samstag gegen Köln (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) könnte er aber fit werden.