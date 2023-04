Galtier: Streit zwischen Mbappé und PSG "ausgeräumt"

Vor dem richtungsweisenden Spiel in Nizza beschwört PSG-Trainer Christophe Galtier die Wende - und spielt den Streit zwischen dem Klub und Kylian Mbappé herunter.

Am Freitagmorgen bekamen die Profis von Paris St. Germain einen Eindruck, wie ernst die Lage gerade ist: Klubpräsident Nasser Al-Khelaifi hielt in der Kabine eine Ansprache, die Trainer Christophe Galtier später als "klar und präzise" bezeichnete, ohne Konkretes über ihren Inhalt zu verraten. "Die Rede hat gezeigt, dass wir so nicht weitermachen können."

Nach dem 0:1 in Lyon am Sonntag, der achten Saisonniederlage und bereits der zweiten nach dem Champions-League-Aus gegen den FC Bayern, stehen Galtier und seine Mannschaft unter Druck, auch wenn der Vorsprung an der Tabellenspitze sechs Punkte beträgt. "Wir können uns nicht ausruhen. Wir müssen in den kommenden Spielen eine große Reaktion zeigen", sagte Galtier. "Wir müssen alle deutlich mehr tun, und da schließe ich mich mit ein. Unsere Situation ist inakzeptabel."

Am Samstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) gastiert PSG bei Europa-Conference-League-Viertelfinalist OGC Nizza, der seit Anfang Januar ungeschlagen ist. Galtier, der auch um seine persönliche Zukunft in Paris kämpfen muss, fordert von seinen Spielern mehr "Persönlichkeit" und mehr Respekt für den Matchplan als in Lyon. "In dieser Hinsicht haben wir versagt."

"Heute Morgen hat Kylian gelächelt"

Dass Kylian Mbappé am Donnerstag auch noch einen Streit mit seinem Arbeitgeber vom Zaun brach, sorgte für zusätzliche Unruhe bei PSG. Der Torjäger hatte sich via Instagram über eine Werbekampagne beschwert, die ein Interview mit ihm enthält, von dessen Nutzung er angeblich nichts gewusst hatte. "PSG ist nicht Kylian Saint Germain", hatte Mbappé geschimpft.

"Das betrifft Kylian und den Klub", sagte Galtier zu dem Sachverhalt vorsichtig und sprach von einem "Missverständnis", das "ausgeräumt" sei. "Heute Morgen hat Kylian gelächelt." Ob das Thema damit tatsächlich schon wieder beendet ist, bleibt abzuwarten.