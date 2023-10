Galtier ersetzt Crespo in Katar

Im Sommer war für Christophe Galtier (57) nach einem Jahr Schluss an der Seitenlinie von Paris St. Germain. Nun wagt der 57-Jährige den Schritt in die Wüste und übernimmt Al-Duhail SC in der katarischen Hauptstadt Doha. Dort war der Argentinier Hernan Crespo am Mittwoch von seinen Aufgaben entbunden worden. Galtier gewann in seiner Heimat mit Lille OSC (2021) und PSG (2023) die Meisterschaft. Nun trifft er bei Al-Duhail unter anderem auf den ehemaligen Bayern-Profi Philippe Coutinho.